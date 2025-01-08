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Землетрус у Тибеті: 400 врятованих, пошуки тривають на тлі суворих морозів

Київ • УНН

 • 22126 перегляди

Потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.

Понад 400 людей у ​​Тибеті, які опинилися в пастці після смертоносного землетрусу в передгір'ях Гімалаїв, було врятовано, повідомили китайські офіційні особи в середу, але невідома кількість залишилася зниклою безвісти на тлі суворої холодної погоди, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,8 у вівторок, одного з найпотужніших поштовхів у регіоні за останні роки, знаходився в Тінгрі в китайському Тибеті, приблизно за 80 км на північ від Евересту, найвищої гори у світі. Він також струснув будівлі в сусідніх Непалі, Бутані та Індії.

Через двадцять чотири години після землетрусу ті, хто опинився у пастці під завалами, повинні були провести ніч при температурі нижче нуля, що посилило тиск на рятувальників, які шукали тих, хто вижив на території розміром із Камбоджу.

Температура у високогірному регіоні за ніч впала до мінус 18 градусів за Цельсієм. Люди, які опинилися в пастці або не мають даху над головою, наражаються на ризик швидкого переохолодження і, можливо, зможуть прожити всього від п'яти до 10 годин, навіть якщо не отримали травм, кажуть експерти, на яких посилається видання.

Відомо про щонайменше 126 загиблих і 188 поранених з тибетської сторони, повідомляє державна телекомпанія CCTV. У Непалі чи інших місцях про загиблих не повідомлялося.

Китайська влада поки не оголосила, скільки людей вважаються зниклими безвісти. У Непалі чиновник повідомив агентству Reuters, що землетрус зруйнував будівлю школи в селі недалеко від гори Еверест, яка знаходиться на непальсько-тибетському кордоні, але на той момент усередині нікого не було.

Початкове обстеження показало, що в регіоні Тибету Шигадзе, де проживає 800 000 осіб, було зруйновано 3609 будинків, повідомили державні ЗМІ пізно ввечері у вівторок з посиланням на місцевих чиновників. До регіону було відправлено понад 1800 рятувальників та 1600 солдатів.

Державні ЗМІ повідомили, що понад 30 000 людей, які постраждали від землетрусу, було переселено.

Державні ЗМІ повідомили, що монастирю Ташилунпо, що був заснований в 1447 році першим Далай-ламою, у Шигадзе не завдано шкоди.

Станом на 8 ранку (00:00 за Грінвічем) у середу після землетрусу сталося понад 500 афтершоків магнітудою до 4,4, повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж.

За даними місцевого бюро землетрусів, за останні п'ять років у радіусі 200 км від епіцентру землетрусу вівторка сталося 29 землетрусів магнітудою 3 і вище.

Вівторковий землетрус став найсильнішим у Китаї після землетрусу магнітудою 6,2 у 2023 році, внаслідок якого у віддаленому північно-західному регіоні загинуло щонайменше 149 людей.

У 2008 році в Ченду (провінція Сичуань) стався землетрус магнітудою 8,0, внаслідок якого загинуло щонайменше 70 000 людей. Це був найбільш смертоносний землетрус у Китаї після землетрусу в Таншані в 1976 році, внаслідок якого загинуло щонайменше 242 000 людей.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Тибеті зросла до 126 людей07.01.25, 17:34 • 21077 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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