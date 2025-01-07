Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Тибеті зросла до 126 людей
Київ • УНН
Внаслідок землетрусу магнітудою 6,8 у гірському регіоні Тибету загинуло 126 осіб, 188 отримали поранення. Епіцентр знаходився в районі повіту Тінгрі, після основного поштовху зафіксовано 49 афтершоків.
Число загиблих внаслідок землетрусу в гірському регіоні Тибету досягло 126 осіб, ще 188 людей отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Землетрус магнітудою 6,8 стався сьогодні о 09:05 за місцевим часом (04:05 за київським). Епіцентр знаходився в районі повіту Тінгрі в окрузі Шіґадзе, на глибині 10 км. Після основного поштовху сейсмологи зафіксували ще 49 афтершоків.
В окрузі, в радіусі 20 км від епіцентру, розташовані три селища і 27 сіл, де проживають близько 6,9 тисяч людей.
Президент Китаю Сі Цзіньпін доручив негайно розпочати рятувальні роботи та вжити всіх заходів для зменшення кількості жертв.
За останніми даними, загинули 126 осіб, ще 188 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про 100 загиблих внаслідок землетрусу.
У Вануату стався потужний землетрус магнітудою 7,317.12.24, 08:30 • 16193 перегляди