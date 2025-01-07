Потужний землетрус у Тибеті забрав життя вже понад 100 людей
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.
За повідомленням державної служби новин Китаю, щонайменше 106 людей загинули і 174 отримали поранення в результаті сильного землетрусу, який стався в гірському регіоні Тибету у вівторок вранці. Про це пише УНН із посиланням на CNN.
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Внаслідок землетрусу було пошкоджено майже 3 000 будинків.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 супроводжувався численними підземними поштовхами. Їх відчули в Гімалаях, сусідніх Непалі, Бутані і частинах північної Індії. Підземні поштовхи відчувалися аж до столиці Непалу Катманду.
Втім Китайський центр сейсмологічних мереж повідомив, що землетрус був магнітудою 6,8.
За оцінками, близько 6 900 осіб проживають у 27 селах у радіусі 20 км від епіцентру, повідомляє агентство "Сіньхуа".
У вівторок місцева влада закрила туристичний табір для сходження на Еверест.
Раніше повідомлялось про щонайменше 95 загиблих в результаті сильного землетрусу в Тибеті.