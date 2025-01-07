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Потужний землетрус у Тибеті забрав життя вже понад 100 людей

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Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.

За повідомленням державної служби новин Китаю, щонайменше 106 людей загинули і 174 отримали поранення в результаті сильного землетрусу, який стався в гірському регіоні Тибету у вівторок вранці. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Внаслідок землетрусу було пошкоджено майже 3 000 будинків.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 супроводжувався численними підземними поштовхами. Їх відчули  в Гімалаях, сусідніх Непалі, Бутані і частинах північної Індії. Підземні поштовхи відчувалися аж до столиці Непалу Катманду. 

Втім Китайський центр сейсмологічних мереж повідомив, що землетрус був магнітудою 6,8. 

 За оцінками, близько 6 900 осіб проживають у 27 селах у радіусі 20 км від епіцентру, повідомляє агентство "Сіньхуа". 

У вівторок місцева влада закрила туристичний табір для сходження на Еверест. 

Раніше повідомлялось про щонайменше 95 загиблих в результаті сильного землетрусу в Тибеті. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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