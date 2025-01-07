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Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни уже более 100 человек

Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни уже более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 5222 просмотра

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Землетрясение магнитудой 7,1 в горном регионе Тибета унесло жизни 106 человек и ранило 174 человека. Стихия повредила почти 3000 домов и ощущалась в соседних странах, включая Непал, Бутан и северную Индию.

По сообщению государственной службы новостей Китая, по меньшей мере 106 человек погибли и 174 получили ранения в результате сильного землетрясения, которое произошло в горном регионе Тибета во вторник утром. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В результате землетрясения было повреждено почти 3 000 домов.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 сопровождалось многочисленными подземными толчками. Их ощутили  в Гималаях, соседних Непале, Бутане и частях северной Индии. Подземные толчки ощущались вплоть до столицы Непала Катманду. 

Впрочем Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что землетрясение было магнитудой 6,8. 

 По оценкам, около 6 900 человек проживают в 27 деревнях в радиусе 20 км от эпицентра, сообщает агентство «Синьхуа». 

Во вторник местные власти закрыли туристический лагерь для восхождения на Эверест. 

Ранее сообщалось о по меньшей мере 95 погибших в результате сильного землетрясения в Тибете. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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