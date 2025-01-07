Кількість загиблих під час землетрусу в Тибеті сягнула 95 людей
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,1 у Тибеті забрав життя 95 людей, ще 130 отримали поранення. Понад 1000 будинків пошкоджено в повіті Тінгрі, поштовхи відчувалися в Непалі та Індії.
Щонайменше 95 людей загинули і 130 отримали поранення в результаті сильного землетрусу, який стався в гірському регіоні Тибету у вівторок вранці. Про це УНН повідомляє із посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Понад 1000 будинків були пошкоджені в повіті Тінгрі, повідомляє державне інформаційне агентство "Сіньхуа".
Регіон поблизу епіцентру малонаселений, але невеликі села розташовані в ізольованих і часто важкодоступних гімалайських долинах. За оцінками "Сіньхуа", близько 6900 людей проживають у 27 селах у радіусі 20 км (12 миль) від епіцентру.
На відео поширених у китайських соціальних мережах видно пошкоджені дахи, вітрини магазинів і купи сміття на вулицях округу Лхацзе, приблизно за 86 кілометрів від епіцентру. На кадрах також було пошкоджено кілька припаркованих уздовж дороги автомобілів і мотоциклів.
Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус, який стався у священному для Тибету місті Шігадзе близько 09:00 за місцевим часом (01:00 за Гринвічем), мав магнітуду 7,1 і глибину 10 кілометрів.
Поштовхи також відчувалися в сусідньому Непалі та деяких частинах Індії.
Раніше повідомлялось про 50 жертв потужного землетрусу у Тибеті.