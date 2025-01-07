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Количество погибших во время землетрясения в Тибете достигло 95 человек

Количество погибших во время землетрясения в Тибете достигло 95 человек

Киев  •  УНН

 • 5880 просмотра

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Землетрясение магнитудой 7,1 в Тибете унесло жизни 95 человек, еще 130 получили ранения. Более 1000 домов повреждены в уезде Тингри, толчки ощущались в Непале и Индии.

По меньшей мере 95 человек погибли и 130 получили ранения в результате сильного землетрясения, которое произошло в горном регионе Тибета во вторник утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Более 1000 домов были повреждены в уезде Тингри, сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа».

Регион вблизи эпицентра малонаселённый, но небольшие деревни расположены в изолированных и часто труднодоступных гималайских долинах. По оценкам «Синьхуа», около 6900 человек проживают в 27 деревнях в радиусе 20 км (12 миль) от эпицентра.

На видео распространенных в китайских социальных сетях  видны поврежденные крыши, витрины магазинов и кучи мусора на улицах округа Лхацзе, примерно в 86 километрах от эпицентра. На кадрах также были повреждены несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей и мотоциклов.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение, которое произошло в священном для Тибета городе Шигадзе около 09:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу), имело магнитуду 7,1 и глубину 10 километров. 

Толчки также ощущались в соседнем Непале и некоторых частях Индии.

Ранее сообщалось о 50 жертвах мощного землетрясения в Тибете. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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