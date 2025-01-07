Количество погибших во время землетрясения в Тибете достигло 95 человек

По меньшей мере 95 человек погибли и 130 получили ранения в результате сильного землетрясения, которое произошло в горном регионе Тибета во вторник утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Более 1000 домов были повреждены в уезде Тингри, сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа».

Регион вблизи эпицентра малонаселённый, но небольшие деревни расположены в изолированных и часто труднодоступных гималайских долинах. По оценкам «Синьхуа», около 6900 человек проживают в 27 деревнях в радиусе 20 км (12 миль) от эпицентра.

На видео распространенных в китайских социальных сетях видны поврежденные крыши, витрины магазинов и кучи мусора на улицах округа Лхацзе, примерно в 86 километрах от эпицентра. На кадрах также были повреждены несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей и мотоциклов.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение, которое произошло в священном для Тибета городе Шигадзе около 09:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу), имело магнитуду 7,1 и глубину 10 километров.

Толчки также ощущались в соседнем Непале и некоторых частях Индии.

Ранее сообщалось о 50 жертвах мощного землетрясения в Тибете.