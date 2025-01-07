Потужний землетрус у Тибеті: вже понад 50 жертв
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,1 у священному місті Шігадзе забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали. Китайська влада розпочала масштабну рятувальну операцію в регіоні, де відключено світло та воду.
Щонайменше 53 людини загинули внаслідок сильного землетрусу в Тибеті, який стався вранці 7 січня, повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа", передає УНН.
Ще щонайменше 62 людини постраждали через землетрус. Як повідомляє Китайський центр сейсмологічних мереж, поштовхи магнітудою 6,8 були зафіксовані у священному для Тибету місті Шігадзе.
Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 7,1 і глибину 10 кілометрів.
Як пише BBC, військово-повітряні сили Китаю почали рятувальні роботи та направили безпілотники до постраждалого району. У регіоні відключено світло та воду.
Президент Китаю Сі Цзіньпін також закликав до всебічних пошуково-рятувальних робіт, щоб мінімізувати кількість жертв і переселити постраждалих жителів.
Незважаючи на те, що підземні поштовхи відчувалися в Непалі, жодних збитків чи жертв не надходило, повідомив AFP місцевий чиновник у непальському регіоні Намче, поблизу Евересту.
Регіон, який розташований поблизу великої лінії розлому Індійської та Євразійської тектонічних плит, є домом для частої сейсмічної активності. У 2015 році під час землетрусу магнітудою 7,8 поблизу Катманду, столиці Непалу, загинуло майже 9 000 людей і понад 20 000 отримали поранення.