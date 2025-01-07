Мощное землетрясение в Тибете: уже более 50 жертв

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 101542 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 144668 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 214724 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 445772 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 331292 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 450477 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 224740 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187372 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143932 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123388 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

 • 34629 просмотра
Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

 • 39586 просмотра
Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

02:35 • 44053 просмотра
Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

03:49 • 29228 просмотра
Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

04:08 • 33023 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 107713 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 113873 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 125474 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 198713 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 445772 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

07:20 • 10856 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 65826 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 82890 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 79864 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 117015 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Мощное землетрясение в Тибете: уже более 50 жертв

Мощное землетрясение в Тибете: уже более 50 жертв

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

Read in English

Землетрясение магнитудой 7,1 в священном городе Шигадзе унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали. Китайские власти начали масштабную спасательную операцию в регионе, где отключены свет и вода.

По меньшей мере 53 человека погибли в результате сильного землетрясения в Тибете, которое произошло утром 7 января, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа», передает УНН

Еще по меньшей мере 62 человека пострадали из-за землетрясения. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в священном для Тибета городе Шигадзе.  

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 7,1 и глубину 10 километров. 

Как пишет BBC, военно-воздушные силы Китая начали спасательные работы и направили беспилотники в пострадавший район.  В регионе отключены свет и вода.

Президент Китая Си Цзиньпин также призвал к всесторонним поисково-спасательным работам, чтобы минимизировать количество жертв и переселить пострадавших жителей.

Image

Несмотря на то, что подземные толчки ощущались в Непале, никаких убытков или жертв не поступало, сообщил AFP местный чиновник в непальском регионе Намче, вблизи Эвереста.

Регион, расположенный вблизи крупной линии разлома Индийской и Евразийской тектонических плит, является домом для частой сейсмической активности. В 2015 году во время землетрясения магнитудой 7,8 вблизи Катманду, столицы Непала, погибло почти 9 000 человек и более 20 000 получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
nepalНепал
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай