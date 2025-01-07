Мощное землетрясение в Тибете: уже более 50 жертв

По меньшей мере 53 человека погибли в результате сильного землетрясения в Тибете, которое произошло утром 7 января, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа», передает УНН.

Еще по меньшей мере 62 человека пострадали из-за землетрясения. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в священном для Тибета городе Шигадзе.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 7,1 и глубину 10 километров.

Как пишет BBC, военно-воздушные силы Китая начали спасательные работы и направили беспилотники в пострадавший район. В регионе отключены свет и вода.

Президент Китая Си Цзиньпин также призвал к всесторонним поисково-спасательным работам, чтобы минимизировать количество жертв и переселить пострадавших жителей.

Несмотря на то, что подземные толчки ощущались в Непале, никаких убытков или жертв не поступало, сообщил AFP местный чиновник в непальском регионе Намче, вблизи Эвереста.

Регион, расположенный вблизи крупной линии разлома Индийской и Евразийской тектонических плит, является домом для частой сейсмической активности. В 2015 году во время землетрясения магнитудой 7,8 вблизи Катманду, столицы Непала, погибло почти 9 000 человек и более 20 000 получили ранения.