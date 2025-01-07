Количество погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 126 человек
Киев • УНН
В результате землетрясения магнитудой 6,8 в горном регионе Тибета погибли 126 человек, 188 получили ранения. Эпицентр находился в районе уезда Тингри, после основного толчка зафиксировано 49 афтершоков.
Число погибших в результате землетрясения в горном регионе Тибета достигло 126 человек, еще 188 человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 09:05 по местному времени (04:05 по киевскому). Эпицентр находился в районе уезда Тингри в округе Шигадзе, на глубине 10 км. После основного толчка сейсмологи зафиксировали еще 49 афтершоков.
В округе, в радиусе 20 км от эпицентра, расположены три поселка и 27 сел, где проживают около 6,9 тысяч человек.
Президент Китая Си Цзиньпин поручил немедленно начать спасательные работы и принять все меры для уменьшения количества жертв.
По последним данным, погибли 126 человек, еще 188 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним
Ранее сообщалось о 100 погибших в результате землетрясения.
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