Количество погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 126 человек

Число погибших в результате землетрясения в горном регионе Тибета достигло 126 человек, еще 188 человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.



Детали

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 09:05 по местному времени (04:05 по киевскому). Эпицентр находился в районе уезда Тингри в округе Шигадзе, на глубине 10 км. После основного толчка сейсмологи зафиксировали еще 49 афтершоков.

В округе, в радиусе 20 км от эпицентра, расположены три поселка и 27 сел, где проживают около 6,9 тысяч человек.

Президент Китая Си Цзиньпин поручил немедленно начать спасательные работы и принять все меры для уменьшения количества жертв.

По последним данным, погибли 126 человек, еще 188 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним

Ранее сообщалось о 100 погибших в результате землетрясения.

В Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3