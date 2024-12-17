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В Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

В Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

Киев  •  УНН

 • 4804 просмотра

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Мощное землетрясение произошло возле столицы Вануату Порт-Вили, вызвав значительные разрушения и по меньшей мере одну смерть. После основного толчка зафиксировано еще четыре подземных толчка магнитудой от 4,7 до 5,5.

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло недалеко от столицы Вануату Порт-Вилы, повредив здания и другую инфраструктуру, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Землетрясение произошло в 12:47 по местному времени (01:47 по Гринвичу) на глубине 57,1 км, согласно данным Геологической службы США (USGS).

Он на короткое время вызвал предупреждение о цунами в некоторых частях тихоокеанского островного государства, но официальные лица заявили по состоянию на 14:14 по местному времени, что угроза миновала.

Масштаб ущерба остается непонятным, но есть неподтвержденные сообщения как минимум об одной смерти.

Дэн Макгарри, журналист, живущий в Порт-Виле, сообщил, что полиция в центральной больнице Вилы сообщила ему, что один человек погиб.

В своем сообщении на X Макгарри сказал, что видел трех человек "серьезно раненых" на больничных каталках, которые ожидали лечения. Землетрясение было "самым сильным за последние 20 лет", добавил он.

Кадры в социальных сетях показывают обрушившиеся здания, автомобили, врезавшиеся в упавшие панели, и мебель, разбросанную по полу в домах. Жители сообщают о прерывистой связи.

Согласно фотографиям, размещенным в Интернете, посольство США в Порт-Вили находится среди поврежденных зданий.

Американские чиновники заявили, что здание получило "значительные повреждения" и будет закрыто до дальнейшего уведомления.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал от этого землетрясения, и правительство США будет тесно сотрудничать с нашими партнерами в Вануату", - говорится в заявлении посольства в Папуа-Новой Гвинее.

Майкл Томпсон, директор компании Vanuatu Jungle Zipline Adventure, сообщил агентству новостей AFP, что видел тела, лежащие на улицах.

"В городе обрушилось несколько зданий. Ведется масштабная спасательная операция по спасению людей, которые, возможно, еще живы в здании", - сказал Томпсон в отдельном видео, опубликованном в Facebook.

USGS сообщила по меньшей мере о четырех подземных толчках в районе Порт-Вилы магнитудой от 4,7 до 5,5 в течение двух часов после первого землетрясения.

Власти соседних Новой Зеландии и Австралии заявили, что угрозы цунами для их стран нет.

Австралия также заявила, что "готова поддержать Вануату, пока оценивается масштаб ущерба".

"Вануату - это семья, и мы всегда будем рядом в трудную минуту", - написала министр иностранных дел страны Пенни Вонг на X.

Дополнение

Вануату, низменный архипелаг из примерно 80 островов, расположен в сейсмически активной зоне и подвержен частым крупным землетрясениям и другим стихийным бедствиям.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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