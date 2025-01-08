Землетрясение в Тибете: 400 спасенных, поиски продолжаются на фоне суровых морозов

Более 400 человек в Тибете, оказавшихся в ловушке после смертоносного землетрясения в предгорьях Гималаев, были спасены, сообщили китайские официальные лица в среду, но неизвестное количество осталось пропавшим без вести на фоне суровой холодной погоды, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 во вторник, одного из самых мощных толчков в регионе за последние годы, находился в Тингре в китайском Тибете, примерно в 80 км к северу от Эвереста, самой высокой горы в мире. Он также сотряс здания в соседних Непале, Бутане и Индии.

Через двадцать четыре часа после землетрясения те, кто оказался в ловушке под завалами, должны были провести ночь при температуре ниже нуля, что усилило давление на спасателей, которые искали выживших на территории размером с Камбоджу.

Температура в высокогорном регионе за ночь упала до минус 18 градусов по Цельсию. Люди, которые оказались в ловушке или не имеют крыши над головой, подвергаются риску быстрого переохлаждения и, возможно, смогут прожить всего от пяти до 10 часов, даже если не получили травм, говорят эксперты, на которых ссылается издание.

Известно о по меньшей мере 126 погибших и 188 раненых с тибетской стороны, сообщает государственная телекомпания CCTV. В Непале или других местах о погибших не сообщалось.

Китайские власти пока не объявили, сколько людей считаются пропавшими без вести. В Непале чиновник сообщил агентству Reuters, что землетрясение разрушило здание школы в деревне недалеко от горы Эверест, которая находится на непальско-тибетской границе, но на тот момент внутри никого не было.

Первоначальное обследование показало, что в регионе Тибета Шигадзе, где проживает 800 000 человек, было разрушено 3609 домов, сообщили государственные СМИ поздно вечером во вторник со ссылкой на местных чиновников. В регион было отправлено более 1800 спасателей и 1600 солдат.

Государственные СМИ сообщили, что более 30 000 человек, пострадавших от землетрясения, были переселены.

Государственные СМИ сообщили, что монастырю Ташилунпо, который был основан в 1447 году первым Далай-ламой, в Шигадзе не нанесен ущерб.

По состоянию на 8 утра (00:00 по Гринвичу) в среду после землетрясения произошло более 500 афтершоков магнитудой до 4,4, сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

По данным местного бюро землетрясений, за последние пять лет в радиусе 200 км от эпицентра землетрясения вторника произошло 29 землетрясений магнитудой 3 и выше.

Дополнение

Вторничное землетрясение стало самым сильным в Китае после землетрясения магнитудой 6,2 в 2023 году, в результате которого в отдаленном северо-западном регионе погибло по меньшей мере 149 человек.

В 2008 году в Чэнду (провинция Сычуань) произошло землетрясение магнитудой 8,0, в результате которого погибло по меньшей мере 70 000 человек. Это было самое смертоносное землетрясение в Китае после землетрясения в Таншане в 1976 году, в результате которого погибло по меньшей мере 242 000 человек.

Количество погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 126 человек