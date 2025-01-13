Мощное землетрясение магнитудой в 6,6 баллов произошло на японском острове

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в понедельник, 13 января, на острове Кюсю, что в Японии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в понедельник в японском регионе Кюсю.

Землетрясение произошло на глубине 37 км (23 мили), сообщили в EMSC.

Сейчас о жертвах или разрушениях не сообщается.

Напомним

Утром 7 января мощное землетрясение магнитудой 6,8 поразило Тибет, унеся жизни 126 человек и ранив 188. Спасатели эвакуировали более 400 человек, но поиски затрудняются из-за экстремально низких температур.