День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії та тримання за руку: що ще відзначають сьогодні
9 серпня відзначається День пам'яті трагедії Нагасакі, де 1945 року США скинули атомну бомбу. Також сьогодні світ святкує День тримання за руку, Міжнародний день корінних народів та Всесвітній день книголюбів.
День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії
Щороку 9 серпня проводиться День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі в Японії.
6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму. Вже за декілька днів така ж доля спіткала і Нагасакі.
Місто Нагасакі розташоване на заході острова Кюсю в Японії. Воно було важливим військово-морським портом та центром військової промисловості.
1 серпня на місто було скинуто декілька фугасних бомб. Через це частина населення евакуювалася.
9 серпня об 11:00 за місцевим часом американський бомбардувальник скинув на місто бомбу вагою 4,5 тонни та потужністю 20 кілотонн.
Бомба вибухнула на висоті між головними цілями сталеливарними та збройовими виробництвами компанії Міцубісі та її ж торпедним заводом.
Більш як 70 тисяч людей загинули одразу. Ще близько 35 тисяч померли у перші ж дні від поранень та смертельних доз опромінення. Велика кількість людей роками помирала від хвороб, викликаних радіацією.
День тримання за руку
Національний день тримання за руки, який щорічно відзначається 9 серпня, святкує одну з найпростіших, але водночас глибоких форм людського зв'язку – простий акт тримання за руки.
Хоча походження самого Національного дня тримання за руки неясне, практика тримання за руки має глибоке коріння в історії людства:
1. 1578: Фраза "триматися за руки" вперше з'являється в англійській літературі.
2. 1986: Захід "Руки по всій Америці" демонструє силу тримання за руки у великих масштабах.
3. 2010-2015: У різних країнах створюються організації, присвячені концепції "триматися за руки".
Міжнародний день корінних народів світу
Сьогодні, 9 серпня Україна та весь світ відзначають Міжнародний день корінних народів.
Цей день встановлено у 1994 році Генасамблеєю ООН задля щорічної солідарності з народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині.
У світі налічується близько 476 мільйонів представників корінних народів, що живуть у 90 країнах. Вони є носіями 5000 різних культур.
Всесвітній день книголюбів
Національний день любителів читання — день, який закликає всіх, хто любить читати, знайти улюблене місце для читання, гарну книгу (чи то художню, чи науково-популярну) і присвятити їй весь день.
Від глиняних табличок до сучасних електронних книг, література відіграла вирішальну роль у збереженні культур, освіті мас та розповіді історій. Завдяки друкарському верстаку Йоганна Гутенберга XV століття, кожен, не лише королівська родина, ченці чи землевласники, міг читати та володіти книгами.