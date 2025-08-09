День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії та тримання за руку: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні відзначається День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії та тримання за руку, передає УНН.

День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії

Щороку 9 серпня проводиться День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі в Японії.

6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму. Вже за декілька днів така ж доля спіткала і Нагасакі.

Місто Нагасакі розташоване на заході острова Кюсю в Японії. Воно було важливим військово-морським портом та центром військової промисловості.

1 серпня на місто було скинуто декілька фугасних бомб. Через це частина населення евакуювалася.

9 серпня об 11:00 за місцевим часом американський бомбардувальник скинув на місто бомбу вагою 4,5 тонни та потужністю 20 кілотонн.

Бомба вибухнула на висоті між головними цілями сталеливарними та збройовими виробництвами компанії Міцубісі та її ж торпедним заводом.

Більш як 70 тисяч людей загинули одразу. Ще близько 35 тисяч померли у перші ж дні від поранень та смертельних доз опромінення. Велика кількість людей роками помирала від хвороб, викликаних радіацією.

У Японії закликали лідерів 120 країн врахувати уроки Хіросіми та Нагасакі

День тримання за руку

Національний день тримання за руки, який щорічно відзначається 9 серпня, святкує одну з найпростіших, але водночас глибоких форм людського зв'язку – простий акт тримання за руки.

Хоча походження самого Національного дня тримання за руки неясне, практика тримання за руки має глибоке коріння в історії людства:

1. 1578: Фраза "триматися за руки" вперше з'являється в англійській літературі.

2. 1986: Захід "Руки по всій Америці" демонструє силу тримання за руки у великих масштабах.

3. 2010-2015: У різних країнах створюються організації, присвячені концепції "триматися за руки".

Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні

Міжнародний день корінних народів світу

Сьогодні, 9 серпня Україна та весь світ відзначають Міжнародний день корінних народів.

Цей день встановлено у 1994 році Генасамблеєю ООН задля щорічної солідарності з народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині.

У світі налічується близько 476 мільйонів представників корінних народів, що живуть у 90 країнах. Вони є носіями 5000 різних культур.

Всесвітній день книголюбів

Національний день любителів читання — день, який закликає всіх, хто любить читати, знайти улюблене місце для читання, гарну книгу (чи то художню, чи науково-популярну) і присвятити їй весь день.

Від глиняних табличок до сучасних електронних книг, література відіграла вирішальну роль у збереженні культур, освіті мас та розповіді історій. Завдяки друкарському верстаку Йоганна Гутенберга XV століття, кожен, не лише королівська родина, ченці чи землевласники, міг читати та володіти книгами.