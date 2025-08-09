$41.460.15
22:42 • 18649 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
День памяти трагедии Нагасаки в Японии и держание за руку: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 294 просмотра

9 августа отмечается День памяти трагедии Нагасаки, где в 1945 году США сбросили атомную бомбу. Также сегодня мир празднует День держания за руку, Международный день коренных народов и Всемирный день книголюбов.

День памяти трагедии Нагасаки в Японии и держание за руку: что еще отмечают сегодня

Сегодня отмечается День памяти трагедии Нагасаки в Японии и держание за руку, передает УНН.

День памяти трагедии Нагасаки в Японии

Ежегодно 9 августа проводится День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки в Японии.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Уже через несколько дней такая же участь постигла и Нагасаки.

Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии. Он был важным военно-морским портом и центром военной промышленности.

1 августа на город было сброшено несколько фугасных бомб. Из-за этого часть населения эвакуировалась.

9 августа в 11:00 по местному времени американский бомбардировщик сбросил на город бомбу весом 4,5 тонны и мощностью 20 килотонн.

Бомба взорвалась на высоте между главными целями — сталелитейными и оружейными производствами компании Мицубиси и ее же торпедным заводом.

Более 70 тысяч человек погибли сразу. Еще около 35 тысяч умерли в первые же дни от ранений и смертельных доз облучения. Большое количество людей годами умирало от болезней, вызванных радиацией.

В Японии призвали лидеров 120 стран учесть уроки Хиросимы и Нагасаки06.08.25, 10:06 • 4014 просмотров

День держания за руку

Национальный день держания за руки, который ежегодно отмечается 9 августа, празднует одну из самых простых, но в то же время глубоких форм человеческой связи – простой акт держания за руки.

Хотя происхождение самого Национального дня держания за руки неясно, практика держания за руки имеет глубокие корни в истории человечества:

1. 1578: Фраза "держаться за руки" впервые появляется в английской литературе.

2. 1986: Мероприятие "Руки по всей Америке" демонстрирует силу держания за руки в больших масштабах.

3. 2010-2015: В разных странах создаются организации, посвященные концепции "держаться за руки".

Международный день коренных народов мира

Сегодня, 9 августа, Украина и весь мир отмечают Международный день коренных народов.

Этот день установлен в 1994 году Генассамблеей ООН для ежегодной солидарности с народами, составляющими меньшинство на своей исторической родине.

В мире насчитывается около 476 миллионов представителей коренных народов, живущих в 90 странах. Они являются носителями 5000 различных культур.

Всемирный день книголюбов

Национальный день любителей чтения — день, который призывает всех, кто любит читать, найти любимое место для чтения, хорошую книгу (будь то художественную или научно-популярную) и посвятить ей весь день.

От глиняных табличек до современных электронных книг, литература сыграла решающую роль в сохранении культур, образовании масс и рассказывании историй. Благодаря печатному станку Иоганна Гутенберга XV века, каждый, не только королевская семья, монахи или землевладельцы, мог читать и владеть книгами.

Анна Мурашко

Общество
Генеральная Ассамблея ООН
Кюсю
Япония