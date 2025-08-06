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Financial Times

В Японии призвали лидеров 120 стран учесть уроки Хиросимы и Нагасаки

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Тысячи людей в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года. Мэр города призвал мировых лидеров посетить Хиросиму и учесть уроки трагедии, предупреждая о последствиях наращивания военной силы.

В Японии призвали лидеров 120 стран учесть уроки Хиросимы и Нагасаки

На торжественной церемонии в Хиросимском мемориальном парке мира по случаю дня памяти применения атомной бомбы в конце Второй мировой войны тысячи людей склонили головы, а мэр города предупредил мировых лидеров о ядерных боеголовках, которые существуют до сих пор.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Ровно через 80 лет после того, как атомная бомба была впервые использована в войне, тысячи людей склонили головы в молитве в Хиросиме в среду, 6 августа.

В ежегодной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме приняли участие представители рекордных 120 стран и территорий, включая ядерную сверхдержаву США и Израиль, - последний не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия.

Мэр города Хиросима предупредил мировых лидеров о ядерных боеголовках, которые существуют и до сих пор

- пишет Reuters.

Справка

Западный японский город Хиросима был разрушен 6 августа 1945 года. Тогда военные силы США сбросили урановую бомбу под названием "Маленький мальчик".

В результате этой атаки погибло около 78 000 человек

- отмечается в материале Reuters.

Речь представителя Хиросимы

Мэр города Кадзуми Мацуи призвал лидеров учесть уроки Хиросимы и Нагасаки. Он предупредил о последствиях глобальной тенденции к наращиванию военной силы.

Среди мировых политических лидеров растет убеждение, что обладание ядерным оружием неизбежно для защиты собственных стран

– сказал он,

Японский чиновник также отметил, что сама россия, а также США обладают 90% ядерных боеголовок мира.

Эта ситуация не только нивелирует уроки, которые международное сообщество извлекло из трагической истории прошлого, но и серьезно подрывает рамки, которые были созданы для построения мира. Ко всем лидерам мира: пожалуйста, посетите Хиросиму и своими глазами увидите реальность атомного бомбардировки

- предупредил Кадзуми Мацуи.

Напомним

российский диктатор владимир путин начал войну против Украины, бывший глава Белого дома Джо Байден ее не остановил, и теперь, несмотря на усилия, эта война "становится войной президента США Дональда Трампа", считает обозреватель CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Заявление МИД россии об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО", написал бывший президент страны-агрессора дмитрий медведев

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя совета безопасности рф, экс-президента рф дмитрия медведева, который намекнул на поставки ядерного оружия Ирану.

Трамп также заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к россии.

Игорь Тележников

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