В Японии призвали лидеров 120 стран учесть уроки Хиросимы и Нагасаки

На торжественной церемонии в Хиросимском мемориальном парке мира по случаю дня памяти применения атомной бомбы в конце Второй мировой войны тысячи людей склонили головы, а мэр города предупредил мировых лидеров о ядерных боеголовках, которые существуют до сих пор.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Ровно через 80 лет после того, как атомная бомба была впервые использована в войне, тысячи людей склонили головы в молитве в Хиросиме в среду, 6 августа.

В ежегодной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме приняли участие представители рекордных 120 стран и территорий, включая ядерную сверхдержаву США и Израиль, - последний не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия.

Мэр города Хиросима предупредил мировых лидеров о ядерных боеголовках, которые существуют и до сих пор - пишет Reuters.

Справка

Западный японский город Хиросима был разрушен 6 августа 1945 года. Тогда военные силы США сбросили урановую бомбу под названием "Маленький мальчик".

В результате этой атаки погибло около 78 000 человек - отмечается в материале Reuters.

Речь представителя Хиросимы

Мэр города Кадзуми Мацуи призвал лидеров учесть уроки Хиросимы и Нагасаки. Он предупредил о последствиях глобальной тенденции к наращиванию военной силы.

Среди мировых политических лидеров растет убеждение, что обладание ядерным оружием неизбежно для защиты собственных стран – сказал он,

Японский чиновник также отметил, что сама россия, а также США обладают 90% ядерных боеголовок мира.

Эта ситуация не только нивелирует уроки, которые международное сообщество извлекло из трагической истории прошлого, но и серьезно подрывает рамки, которые были созданы для построения мира. Ко всем лидерам мира: пожалуйста, посетите Хиросиму и своими глазами увидите реальность атомного бомбардировки - предупредил Кадзуми Мацуи.

Напомним

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