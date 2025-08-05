Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN
Київ • УНН
Оглядач CNN Нік Пейтон Волш стверджує, що вторгнення росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа. Він вважає, що Трамп міг би припинити війну, але натомість вирішив нав'язати "силу своєї особистості".
Війна росії проти України стала війною президента США Дональда Трампа. Про це пише оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш, повідомляє УНН.
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Він зазначає, що російський диктатор володимир рутін розпочав цю війну, колишній глава Білого дому Джо Байден її не зупинив, і тепер, "попри його зусилля, цього тижня вторгнення росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа".
Найвпливовіша посада у світі не завжди пропонує вибір. Трампу доручено вирішувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, оскільки Сполучені Штати за його попередника були ключовим союзником і спонсором України
На його думку, Трамп міг би припинити війну, але натомість "він вирішив нав'язати силу своєї особистості".
Спочатку через ідею, що він може завершити її за 24 години або за переглянутий термін у 100 днів. Потім він спробував орієнтуватися в її особистостях, спочатку підлаштовуючись під російського президента, повторюючи його наративи, а потім публічно дорікаючи президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті
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За його словами, за останні два тижні рішення – та усвідомлення Трампа – перетворили це на проблему, якою він тепер керує: він побачив, що путін не хоче миру, що Україні терміново потрібна зброя, і він спробував допомогти.
Хоча й мляво. Він зробив визначний вибір, відповівши на зазвичай ігноровані ядерні брязкання зброєю колишнього президента росії дмитра медведєва, жорсткішими ядерними погрозами щодо розміщення американських атомних підводних човнів ближче до росії. США перейшли від призупинення військової допомоги Україні до погроз застосуванням ядерної сили проти росії менш ніж за місяць
На його переконання, Трамп "стикається з тією ж проблемою успадкування кризи", при цьому "українці хочуть жити в мирі, без щонічних сирен повітряної тривоги", тоді як "путін не хоче миру, а його "максималістські вимоги рівносильні капітуляції України".
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію цієї середи або четверга.
28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним. Президент США заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.
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