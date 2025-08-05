Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 47676 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 51769 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 86303 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 122680 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 77095 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 70984 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 73377 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 69959 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 63095 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 81256 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.9м/с
80%
751мм
Популярнi новини
У рф скасували великий музичний фестиваль через загрозу атак безпілотників4 серпня, 17:21 • 4470 перегляди
Удар рф по Краматорську: кількість загиблих зросла до семиVideo4 серпня, 17:45 • 3626 перегляди
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України - Шмигаль 4 серпня, 17:59 • 3854 перегляди
Посол України засудив висловлювання польського депутата щодо гасла "Слава Україні"Video4 серпня, 19:52 • 8466 перегляди
Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину23:26 • 4718 перегляди
Публікації
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 47672 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 86297 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 122676 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 246895 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 334436 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Стів Віткофф
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 23112 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 46755 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 41742 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 46809 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 350392 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
WhatsApp

Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN

Київ • УНН

 • 3202 перегляди

Оглядач CNN Нік Пейтон Волш стверджує, що вторгнення росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа. Він вважає, що Трамп міг би припинити війну, але натомість вирішив нав'язати "силу своєї особистості".

Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN

Війна росії проти України стала війною президента США Дональда Трампа. Про це пише оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що російський диктатор володимир рутін розпочав цю війну, колишній глава Білого дому Джо Байден її не зупинив, і тепер, "попри його зусилля, цього тижня вторгнення росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа".

Найвпливовіша посада у світі не завжди пропонує вибір. Трампу доручено вирішувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, оскільки Сполучені Штати за його попередника були ключовим союзником і спонсором України

- вказує автор.

На його думку, Трамп міг би припинити війну, але натомість "він вирішив нав'язати силу своєї особистості".

Спочатку через ідею, що він може завершити її за 24 години або за переглянутий термін у 100 днів. Потім він спробував орієнтуватися в її особистостях, спочатку підлаштовуючись під російського президента, повторюючи його наративи, а потім публічно дорікаючи президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті

зазначає журналіст.

Виборці Трампа підтримують жорсткий курс щодо рф - опитування04.08.25, 23:15 • 2414 переглядiв

За його словами, за останні два тижні рішення – та усвідомлення Трампа – перетворили це на проблему, якою він тепер керує: він побачив, що путін не хоче миру, що Україні терміново потрібна зброя, і він спробував допомогти.

Хоча й мляво. Він зробив визначний вибір, відповівши на зазвичай ігноровані ядерні брязкання зброєю колишнього президента росії дмитра медведєва, жорсткішими ядерними погрозами щодо розміщення американських атомних підводних човнів ближче до росії. США перейшли від призупинення військової допомоги Україні до погроз застосуванням ядерної сили проти росії менш ніж за місяць

- пише Волш.

На його переконання, Трамп "стикається з тією ж проблемою успадкування кризи", при цьому "українці хочуть жити в мирі, без щонічних сирен повітряної тривоги", тоді як "путін не хоче миру, а його "максималістські вимоги рівносильні капітуляції України".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію цієї середи або четверга.

28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним. Президент США заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

Трамп примушує рф до переговорів про припинення вогню - посол США при НАТО05.08.25, 01:29 • 1706 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Європа
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки