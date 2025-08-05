Війна росії проти України стала війною президента США Дональда Трампа. Про це пише оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш, повідомляє УНН.

Він зазначає, що російський диктатор володимир рутін розпочав цю війну, колишній глава Білого дому Джо Байден її не зупинив, і тепер, "попри його зусилля, цього тижня вторгнення росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа".

Найвпливовіша посада у світі не завжди пропонує вибір. Трампу доручено вирішувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, оскільки Сполучені Штати за його попередника були ключовим союзником і спонсором України

На його думку, Трамп міг би припинити війну, але натомість "він вирішив нав'язати силу своєї особистості".

Спочатку через ідею, що він може завершити її за 24 години або за переглянутий термін у 100 днів. Потім він спробував орієнтуватися в її особистостях, спочатку підлаштовуючись під російського президента, повторюючи його наративи, а потім публічно дорікаючи президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті