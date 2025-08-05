Война России против Украины стала войной президента США Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш, сообщает УНН.

Он отмечает, что российский диктатор Владимир Рутин начал эту войну, бывший глава Белого дома Джо Байден ее не остановил, и теперь, «несмотря на его усилия, на этой неделе вторжение России в Украину становится войной президента США Дональда Трампа».

Самая влиятельная должность в мире не всегда предлагает выбор. Трампу поручено решать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, поскольку Соединенные Штаты при его предшественнике были ключевым союзником и спонсором Украины

По его мнению, Трамп мог бы прекратить войну, но вместо этого «он решил навязать силу своей личности».

Сначала через идею, что он может завершить ее за 24 часа или за пересмотренный срок в 100 дней. Затем он попытался ориентироваться в ее личностях, сначала подстраиваясь под российского президента, повторяя его нарративы, а затем публично упрекая президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете