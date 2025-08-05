Война России против Украины стала войной Трампа - CNN
Киев • УНН
Обозреватель CNN Ник Пейтон Уолш утверждает, что вторжение России в Украину становится войной президента США Дональда Трампа. Он считает, что Трамп мог бы прекратить войну, но вместо этого решил навязать "силу своей личности".
Война России против Украины стала войной президента США Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш, сообщает УНН.
Детали
Он отмечает, что российский диктатор Владимир Рутин начал эту войну, бывший глава Белого дома Джо Байден ее не остановил, и теперь, «несмотря на его усилия, на этой неделе вторжение России в Украину становится войной президента США Дональда Трампа».
Самая влиятельная должность в мире не всегда предлагает выбор. Трампу поручено решать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, поскольку Соединенные Штаты при его предшественнике были ключевым союзником и спонсором Украины
По его мнению, Трамп мог бы прекратить войну, но вместо этого «он решил навязать силу своей личности».
Сначала через идею, что он может завершить ее за 24 часа или за пересмотренный срок в 100 дней. Затем он попытался ориентироваться в ее личностях, сначала подстраиваясь под российского президента, повторяя его нарративы, а затем публично упрекая президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете
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По его словам, за последние две недели решения – и осознание Трампа – превратили это в проблему, которой он теперь руководит: он увидел, что Путин не хочет мира, что Украине срочно нужно оружие, и он попытался помочь.
Хотя и вяло. Он сделал выдающийся выбор, ответив на обычно игнорируемые ядерные бряцания оружием бывшего президента России Дмитрия Медведева, более жесткими ядерными угрозами по размещению американских атомных подводных лодок ближе к России. США перешли от приостановки военной помощи Украине к угрозам применением ядерной силы против России менее чем за месяц
По его убеждению, Трамп «сталкивается с той же проблемой наследования кризиса», при этом «украинцы хотят жить в мире, без еженощных сирен воздушной тревоги», тогда как «Путин не хочет мира, а его «максималистские требования равносильны капитуляции Украины».
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, посетит Россию в эту среду или четверг.
28 июля Трамп заявил, что «очень разочарован» главой Кремля Путиным. Президент США заявил, что собирается установить новый дедлайн для России по соглашению о прекращении огня в войне России против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.
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