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Избиратели Трампа поддерживают жесткий курс в отношении РФ - опрос

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Опрос показал, что большинство избирателей Трампа поддерживают жесткий курс в отношении России. Это связано с нежеланием РФ вести серьезные переговоры о мире в Украине.

Избиратели Трампа поддерживают жесткий курс в отношении РФ - опрос

Большинство избирателей президента США Дональда Трампа согласны с необходимостью жесткого курса против России из-за ее нежелания вести серьезные переговоры о мире в Украине. Об этом со ссылкой на результаты опроса социологической компании TargetPoint по заказу беспартийной консервативной организации The Vandenberg Coalition рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает УНН.

Детали

По словам Маркаровой, исследование свидетельствует, что избиратели Трампа "в целом поддерживают доктрину президента "мир благодаря силе", считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США "заплатили за свою агрессию".

87% респондентов классифицировали Россию как угрозу безопасности США. Этот показатель не изменился по сравнению с опросом в июне 2025 года, что свидетельствует не только о высоком уровне поддержки этой позиции, но и о ее последовательности

- отметила дипломат.

Она указывает, что 88% респондентов "умеренно обеспокоены" сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, при этом "65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены".

Госпожа посол добавила, что 76% избирателей Трампа поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти в ответ на отказ России добросовестно вести мирные переговоры с Украиной и США.

Напомним

По результатам опроса The Economist и YouGov, спустя 177 дней президентства Дональда Трампа 55% американцев не одобряют его деятельность, тогда как 41% одобряют.

Вместе с тем, рейтинг Демократической партии США достиг самого низкого уровня за более чем три десятилетия, согласно опросу The Wall Street Journal. 63% избирателей негативно относятся к партии, а 33% поддерживают ее, что является самым низким показателем с 1990 года.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ20.06.25, 21:24 • 10677 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Оксана Маркарова
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина