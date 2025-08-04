Избиратели Трампа поддерживают жесткий курс в отношении РФ - опрос
Киев • УНН
Опрос показал, что большинство избирателей Трампа поддерживают жесткий курс в отношении России. Это связано с нежеланием РФ вести серьезные переговоры о мире в Украине.
Большинство избирателей президента США Дональда Трампа согласны с необходимостью жесткого курса против России из-за ее нежелания вести серьезные переговоры о мире в Украине. Об этом со ссылкой на результаты опроса социологической компании TargetPoint по заказу беспартийной консервативной организации The Vandenberg Coalition рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает УНН.
Детали
По словам Маркаровой, исследование свидетельствует, что избиратели Трампа "в целом поддерживают доктрину президента "мир благодаря силе", считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США "заплатили за свою агрессию".
87% респондентов классифицировали Россию как угрозу безопасности США. Этот показатель не изменился по сравнению с опросом в июне 2025 года, что свидетельствует не только о высоком уровне поддержки этой позиции, но и о ее последовательности
Она указывает, что 88% респондентов "умеренно обеспокоены" сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, при этом "65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены".
Госпожа посол добавила, что 76% избирателей Трампа поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти в ответ на отказ России добросовестно вести мирные переговоры с Украиной и США.
Напомним
По результатам опроса The Economist и YouGov, спустя 177 дней президентства Дональда Трампа 55% американцев не одобряют его деятельность, тогда как 41% одобряют.
Вместе с тем, рейтинг Демократической партии США достиг самого низкого уровня за более чем три десятилетия, согласно опросу The Wall Street Journal. 63% избирателей негативно относятся к партии, а 33% поддерживают ее, что является самым низким показателем с 1990 года.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ20.06.25, 21:24 • 10677 просмотров