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У Японії закликали лідерів 120 країн врахувати уроки Хіросіми та Нагасакі

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Тисячі людей в Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 1945 року. Мер міста закликав світових лідерів відвідати Хіросіму та врахувати уроки трагедії, попереджаючи про наслідки нарощування військової сили.

У Японії закликали лідерів 120 країн врахувати уроки Хіросіми та Нагасакі

На урочистій церемонії в Хіросіміському меморіальному парку миру з нагоди дня пам'яті застосування атомної бомби наприкінці Другої світової війни тисячі людей схилили голови, а мер міста попередив світових лідерів про ядерні боєголовки, які існують досі.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Рівно через 80 років після того, як атомна бомба була вперше використана у війні, тисячі людей схилили голови в молитві в Хіросімі в середу, 6 серпня.

У щорічній церемонії в Меморіальному парку миру в Хіросімі взяли участь представники рекордних 120 країн і територій, включаючи ядерну супердержаву США та Ізраїль, - останній не підтверджує і не заперечує наявність ядерної зброї.

Мер міста Хіросіма попередив світових лідерів про ядерні боєголовки, які існують і досі

- пише Reuters. 

Довідка

Західне японське місто Хіросіма було зруйноване 6 серпня 1945 року. Тоді військові сили США скинули уранову бомбу під назвою "Маленький хлопчик". 

У результаті цієї атаки загинуло близько 78 000 людей

- наголошується у матеріалі Reuters.

Промова представника Хіросіми

Мер міста Казумі Мацуї закликав лідерів врахувати уроки Хіросіми та Нагасакі. Він попередив про наслідки глобальної тенденції до нарощування військової сили.

Серед світових політичних лідерів зростає переконання, що володіння ядерною зброєю є неминучим для захисту власних країн

– сказав він, 

Японський чиновник також зазначив, що сам росія, а також США володіють 90% ядерних боєголовок світу.

Ця ситуація не тільки нівелює уроки, які міжнародне співтовариство винесло з трагічної історії минулого, але й серйозно підриває рамки, які були створені для побудови миру. До всіх лідерів світу: будь ласка, відвідайте Хіросіму і на власні очі побачте реальність атомного бомбардування

- попередив Казумі Мацуї.

Нагадаємо

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Заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО", написав колишній президент країни-агресорки дмитро медведєв  

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови ради безпеки рф, експрезидента рф дмитра медведєва, який натякнув на постачання ядерної зброї Ірану

Трамп також заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до росії.

Ігор Тележніков

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