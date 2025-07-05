Японію сколихнули землетруси, влада відкидає хайп навколо "кінця світу"
Київ • УНН
Уряд Японії попередив про можливі сильні землетруси на південний захід від головних островів, закликаючи не вірити необґрунтованим прогнозам. Це сталося після серії поштовхів, що підживили чутки про "велику катастрофу", які вплинули на туризм.
Уряд Японії в суботу попередив про нові можливі сильні землетруси у водах на південний захід від її головних островів, але закликав громадськість не вірити необґрунтованим прогнозам про "велику катастрофу", пише УНН з посиланням на Reuters.
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У п'ятницю влада евакуювала частину жителів з віддалених островів, розташованих неподалік епіцентру землетрусу магнітудою 5,5 біля найбільш південного головного острова Кюсю.
Цей землетрус у четвер, досить сильний, щоб було важко стояти, був одним із більш ніж 1000 підземних поштовхів на островах префектури Кагосіма за останні два тижні, які підживлювали чутки, що виникли через передбачення з коміксів про те, що цього місяця країну спіткає "велика катастрофа".
"З нашими нинішніми науковими знаннями важко передбачити точний час, місце чи масштаб землетрусу", - сказав Аятака Ебіта, директор відділу моніторингу землетрусів та цунамі Японського метеорологічного агентства після того, як у суботу в цьому районі знову стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
"Ми просимо людей ґрунтувати своє розуміння на наукових доказах", - сказав Ебіта на пресконференції.
Манга, яку деякі інтерпретували як передбачення катастрофічної події у суботу, спонукала деяких мандрівників уникати Японії. За останніми даними, кількість прибуттів з Гонконгу, де чутки широко циркулюють, у травні скоротилася на 11% порівняно з тим же місяцем минулого року.
Цього року в Японії була рекордна кількість відвідувачів, а у квітні було зафіксовано рекордний місячний максимум у 3,9 мільйона мандрівників.
Ре Тацукі, художник манги The Future I Saw, вперше опублікованої в 1999 році і перевиданої в 2021 році, заявила в заяві, опублікованій її видавцем, що вона "не пророк".
Доповнення
Землетруси - звичайна справа в Японії, одному з найсейсмічніших регіонів світу. На її частку припадає близько однієї п'ятої всіх землетрусів магнітудою 6 балів та вище.