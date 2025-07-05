Японію сколихнули землетруси, влада відкидає хайп навколо "кінця світу"

Уряд Японії в суботу попередив про нові можливі сильні землетруси у водах на південний захід від її головних островів, але закликав громадськість не вірити необґрунтованим прогнозам про "велику катастрофу", пише УНН з посиланням на Reuters.

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У п'ятницю влада евакуювала частину жителів з віддалених островів, розташованих неподалік епіцентру землетрусу магнітудою 5,5 біля найбільш південного головного острова Кюсю.

Цей землетрус у четвер, досить сильний, щоб було важко стояти, був одним із більш ніж 1000 підземних поштовхів на островах префектури Кагосіма за останні два тижні, які підживлювали чутки, що виникли через передбачення з коміксів про те, що цього місяця країну спіткає "велика катастрофа".

"З нашими нинішніми науковими знаннями важко передбачити точний час, місце чи масштаб землетрусу", - сказав Аятака Ебіта, директор відділу моніторингу землетрусів та цунамі Японського метеорологічного агентства після того, як у суботу в цьому районі знову стався землетрус магнітудою 5,4 бала.

"Ми просимо людей ґрунтувати своє розуміння на наукових доказах", - сказав Ебіта на пресконференції.

Манга, яку деякі інтерпретували як передбачення катастрофічної події у суботу, спонукала деяких мандрівників уникати Японії. За останніми даними, кількість прибуттів з Гонконгу, де чутки широко циркулюють, у травні скоротилася на 11% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Цього року в Японії була рекордна кількість відвідувачів, а у квітні було зафіксовано рекордний місячний максимум у 3,9 мільйона мандрівників.

Ре Тацукі, художник манги The Future I Saw, вперше опублікованої в 1999 році і перевиданої в 2021 році, заявила в заяві, опублікованій її видавцем, що вона "не пророк".

Доповнення

Землетруси - звичайна справа в Японії, одному з найсейсмічніших регіонів світу. На її частку припадає близько однієї п'ятої всіх землетрусів магнітудою 6 балів та вище.