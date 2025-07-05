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Японию сотрясли землетрясения, власти отвергают хайп вокруг «конца света»

Киев • УНН

 • 43 просмотра

Правительство Японии предупредило о возможных сильных землетрясениях к юго-западу от главных островов, призывая не верить необоснованным прогнозам. Это произошло после серии толчков, подпитавших слухи о «великой катастрофе», которые повлияли на туризм.

Японию сотрясли землетрясения, власти отвергают хайп вокруг «конца света»

Правительство Японии в субботу предупредило о новых возможных сильных землетрясениях в водах к юго-западу от ее главных островов, но призвало общественность не верить необоснованным прогнозам о "великой катастрофе", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу власти эвакуировали часть жителей с отдаленных островов, расположенных недалеко от эпицентра землетрясения магнитудой 5,5 у самого южного главного острова Кюсю.

Это землетрясение в четверг, достаточно сильное, чтобы было трудно стоять, было одним из более чем 1000 подземных толчков на островах префектуры Кагосима за последние две недели, которые подпитывали слухи, возникшие из-за предсказаний из комиксов о том, что в этом месяце страну постигнет "великая катастрофа".

"С нашими нынешними научными знаниями трудно предсказать точное время, место или масштаб землетрясения", - сказал Аятака Эбита, директор отдела мониторинга землетрясений и цунами Японского метеорологического агентства после того, как в субботу в этом районе снова произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

"Мы просим людей основывать свое понимание на научных доказательствах", - сказал Эбита на пресс-конференции.

Манга, которую некоторые интерпретировали как предсказание катастрофического события в субботу, побудила некоторых путешественников избегать Японии. По последним данным, количество прибытий из Гонконга, где слухи широко циркулируют, в мае сократилось на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В этом году в Японии было рекордное количество посетителей, а в апреле был зафиксирован рекордный месячный максимум в 3,9 миллиона путешественников.

Рэ Тацуки, художник манги The Future I Saw, впервые опубликованной в 1999 году и переизданной в 2021 году, заявила в заявлении, опубликованном ее издателем, что она "не пророк". 

Дополнение

Землетрясения - обычное дело в Японии, одном из самых сейсмических регионов мира. На ее долю приходится около одной пятой всех землетрясений магнитудой 6 баллов и выше.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Японское метеорологическое агентство
Reuters
Кюсю
Гонконг
Япония
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