Японія розмістить ракети великої дальності на острові Кюсю для посилення оборони - Kyodo

Японія планує розмістити ракети великої дальності на південно-західному острові Кюсю для посилення обороноздатності та набуття "можливостей удару у відповідь". Очікується, що розгортання почнеться у березні 2026 року. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, розгортання ракет спрямоване на зміцнення безпеки південно-західної частини острова Нансей, стратегічно важливої через свою близькість до Тайваню, на тлі зростаючих побоювань, що острів може зазнати вторгнення з боку Китаю.

За інформацією, влада оцінює можливі місця розміщення, оскільки місцеві жителі стурбовані тим, що вони можуть стати об'єктами атак супротивника.

За даними джерел, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах полку зенітних ракетних комплексів Сухопутних сил самооборони Японії в містах Юфу (префектура Оіта) та Кумамото. Водночас префектура Окінава, розташована ближче до материкового Китаю, не розглядається як місце розміщення через побоювання посилення напруженості у відносинах з Пекіном.

Ракети, які будуть розгорнуті, являють собою вдосконалену версію керованої ракети типу 12 класу "земля-корабель" GSDF зі збільшеною дальністю польоту до 1000 кілометрів. Розгортання в Кюсю помістить у зону досяжності прибережні райони Північної Кореї та Китаю.

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