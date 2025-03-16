Япония разместит ракеты большой дальности на острове Кюсю для усиления обороны - Kyodo
Киев • УНН
Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.
Япония планирует разместить ракеты большой дальности на юго-западном острове Кюсю для усиления обороноспособности и приобретения "возможностей удара в ответ". Ожидается, что развертывание начнется в марте 2026 года. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, развертывание ракет направлено на укрепление безопасности юго-западной части острова Нансей, стратегически важной из-за своей близости к Тайваню, на фоне растущих опасений, что остров может подвергнуться вторжению со стороны Китая.
По информации, власти оценивают возможные места размещения, поскольку местные жители обеспокоены тем, что они могут стать объектами атак противника.
По данным источников, ракеты могут быть размещены в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны Японии в городах Юфу (префектура Оита) и Кумамото. В то же время префектура Окинава, расположенная ближе к материковому Китаю, не рассматривается как место размещения из-за опасений усиления напряженности в отношениях с Пекином.
Ракеты, которые будут развернуты, представляют собой усовершенствованную версию управляемой ракеты типа 12 класса "земля-корабль" GSDF с увеличенной дальностью полета до 1000 километров. Развертывание в Кюсю поместит в зону досягаемости прибрежные районы Северной Кореи и Китая.
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