Північна Корея звинуватила США у "загрозі миру" через розгортання бомбардувальників - ЗМІ

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
13:52 • 1202 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
13:34 • 7264 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
12:42 • 12487 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
12:26 • 19135 перегляди
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо
10:15 • 24090 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
08:14 • 32128 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
14 липня, 07:47 • 38098 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
14 липня, 06:59 • 34629 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
14 липня, 06:07 • 34532 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
14 липня, 06:03 • 31036 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.7м/с
31%
749мм
Популярнi новини
Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37°14 липня, 03:59 • 21979 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14 липня, 06:11 • 45487 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"14 липня, 07:12 • 26484 перегляди
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору10:45 • 24633 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26275 перегляди
Публікації
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 13:52 • 1202 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
13:34 • 7264 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26400 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 269246 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 263300 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 12916 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 40797 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 37859 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 122882 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 86686 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Північна Корея звинуватила США у "загрозі миру" через розгортання бомбардувальників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2532 перегляди

Північна Корея звинуватила США у загрозі регіональному миру через розгортання стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом для тристоронніх навчань. У навчаннях брали участь літаки США, Японії та Південної Кореї, що продемонструвало їхню здатність реагувати на виклики безпеки.

Північна Корея звинуватила США у "загрозі миру" через розгортання бомбардувальників - ЗМІ

Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у загрозі регіональному миру через розгортання минулого тижня стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом для проведення тристоронніх навчань, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

За даними американських військових, навчання, в яких брали участь літаки США, Японії та Південної Кореї, продемонстрували колективну здатність негайно реагувати на виклики регіональної безпеки.

Чому це важливо?

Північна Корея є однією з дев'яти країн, що володіють ядерною зброєю, і, за оцінками, має в своєму розпорядженні 50 боєголовок і ракет великої дальності, здатних завдати ядерних ударів по материковій частині США. Кім Чен Ин, лідер країни, пообіцяв добиватися "необмеженого розширення" свого ядерного арсеналу.

Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни в Україні - Буданов11.07.25, 16:21 • 4026 переглядiв

Зіткнувшись із зростаючими загрозами з боку Північної Кореї, Японія та Південна Корея знаходяться під захистом розширеного стримування США, також відомого як "ядерна парасолька", яка передбачає зобов'язання стримувати та реагувати на ядерні загрози, у тому числі з використанням ядерної зброї США.

Що ще потрібно знати?

Два американські бомбардувальники B-52H супроводжувалися двома японськими винищувачами F-2 і двома південнокорейськими винищувачами KF-16 під час тристороннього польоту в п'ятницю, повідомляє Індо-Тихоокеанське командування ЗС США. Це був третій такий політ між союзниками цього року.

За даними міністерств оборони Японії та Південної Кореї, політ проходив над Східно-Китайським морем, на захід від японського острова Кюсю та біля узбережжя південнокорейського острова Чеджудо. На офіційно опублікованих фотографіях видно шість військових літаків союзників, які летять ладом.

рф допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї02.07.25, 01:43 • 1654 перегляди

У заяві, опублікованій у неділю, начальник політичного управління Міністерства оборони Північної Кореї заявив, що спільні військові дії США та двох їхніх союзників є "головним фактором небезпеки", що посилює військову напруженість на Корейському півострові.

"Ми маємо законне суверенне право вживати контрзаходів проти провокаційних військових дій, таких як кроки щодо зміцнення багатостороннього військового альянсу, що загрожують безпеці регіону, та спільні військові навчання, які мають явно агресивний характер", — йдеться у заяві.

Міністерство оборони Північної Кореї також заявило, що збройні сили країни перебувають у стані "постійної бойової готовності", щоб протистояти так званим "колективним провокаціям" з боку США та їхніх союзників, стримувати їхню агресію та відповідати на "акти війни".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Boeing B-52 Stratofortress
Кім Чен Ин
Kyushu
Східнокитайське море
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9