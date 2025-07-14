Північна Корея звинуватила США у "загрозі миру" через розгортання бомбардувальників - ЗМІ

Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у загрозі регіональному миру через розгортання минулого тижня стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом для проведення тристоронніх навчань, передає УНН із посиланням на Newsweek.

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За даними американських військових, навчання, в яких брали участь літаки США, Японії та Південної Кореї, продемонстрували колективну здатність негайно реагувати на виклики регіональної безпеки.

Чому це важливо?

Північна Корея є однією з дев'яти країн, що володіють ядерною зброєю, і, за оцінками, має в своєму розпорядженні 50 боєголовок і ракет великої дальності, здатних завдати ядерних ударів по материковій частині США. Кім Чен Ин, лідер країни, пообіцяв добиватися "необмеженого розширення" свого ядерного арсеналу.

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Зіткнувшись із зростаючими загрозами з боку Північної Кореї, Японія та Південна Корея знаходяться під захистом розширеного стримування США, також відомого як "ядерна парасолька", яка передбачає зобов'язання стримувати та реагувати на ядерні загрози, у тому числі з використанням ядерної зброї США.

Що ще потрібно знати?

Два американські бомбардувальники B-52H супроводжувалися двома японськими винищувачами F-2 і двома південнокорейськими винищувачами KF-16 під час тристороннього польоту в п'ятницю, повідомляє Індо-Тихоокеанське командування ЗС США. Це був третій такий політ між союзниками цього року.

За даними міністерств оборони Японії та Південної Кореї, політ проходив над Східно-Китайським морем, на захід від японського острова Кюсю та біля узбережжя південнокорейського острова Чеджудо. На офіційно опублікованих фотографіях видно шість військових літаків союзників, які летять ладом.

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У заяві, опублікованій у неділю, начальник політичного управління Міністерства оборони Північної Кореї заявив, що спільні військові дії США та двох їхніх союзників є "головним фактором небезпеки", що посилює військову напруженість на Корейському півострові.

"Ми маємо законне суверенне право вживати контрзаходів проти провокаційних військових дій, таких як кроки щодо зміцнення багатостороннього військового альянсу, що загрожують безпеці регіону, та спільні військові навчання, які мають явно агресивний характер", — йдеться у заяві.

Міністерство оборони Північної Кореї також заявило, що збройні сили країни перебувають у стані "постійної бойової готовності", щоб протистояти так званим "колективним провокаціям" з боку США та їхніх союзників, стримувати їхню агресію та відповідати на "акти війни".