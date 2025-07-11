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Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни в Україні - Буданов

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни в Україні. Пхеньян також надсилає балістичні ракети та артилерійські системи, отримуючи від рф гроші та технології.

Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни в Україні - Буданов

Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни проти України, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.  Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За його словами, режим Кім Чен Ина також надсилає росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи.

Він також підкреслив, що росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", – сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північнокорейського виробництва.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що перемир'я в Україні може бути досягнуто задовго до кінця року, а припинення вогню – у найближчі місяці. Для цього потрібна участь України, росії та США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаНовини Світу
Bloomberg
Кім Чен Ин
Північна Корея
Кирило Буданов
Україна
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