Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны в Украине - Буданов

Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны против Украины, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, передает УНН.

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По его словам, режим Ким Чен Ына также отправляет россии другое оружие, в том числе баллистические ракеты и артиллерийские системы.

Он также подчеркнул, что Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна.

"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно", – сказал Буданов, объясняя 60% потерь военно-разведывательных подразделений за последние три месяца ударами артиллерии северокорейского производства.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто задолго до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы. Для этого необходимо участие Украины, России и США.