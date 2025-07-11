Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны в Украине - Буданов
Киев • УНН
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны в Украине. Пхеньян также отправляет баллистические ракеты и артиллерийские системы, получая от рф деньги и технологии.
Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны против Украины, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, передает УНН.
Детали
По его словам, режим Ким Чен Ына также отправляет россии другое оружие, в том числе баллистические ракеты и артиллерийские системы.
Он также подчеркнул, что Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна.
"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно", – сказал Буданов, объясняя 60% потерь военно-разведывательных подразделений за последние три месяца ударами артиллерии северокорейского производства.
Напомним
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто задолго до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы. Для этого необходимо участие Украины, России и США.