Буданов дав прогноз, коли в Україні відбудеться припинення вогню і буде досягнуто перемир’я

Досягнути перемир'я реально "задовго до кінця цього року", а припинення вогню - у найближчі місяці. Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

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За словами Буданова, досягти припинення вогню на війні в Україні до кінця 2025 року цілком реально.

Чи реалістично це зробити? Так. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони - Україна, росія і США. І ми досягнемо цієї позиції - заявив начальник ГУР МО.

Нагадаємо

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські війська активізували наступ, намагаючись прорвати оборону в напрямку Дніпропетровської області. За його словами, росіяни мають намір увійти в область на 10 км углиб для створення буферної зони.