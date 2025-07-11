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россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
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россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
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Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие

Киев • УНН

 • 3856 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто задолго до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы. Для этого необходимо участие Украины, России и США.

Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие

Достичь перемирия реально "задолго до конца этого года", а прекращения огня - в ближайшие месяцы. Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Буданова, достичь прекращения огня на войне в Украине до конца 2025 года вполне реально.

Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции

- заявил начальник ГУР МО.

Напомним

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские войска активизировали наступление, пытаясь прорвать оборону в направлении Днепропетровской области. По его словам, россияне намерены войти в область на 10 км вглубь для создания буферной зоны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Днепропетровская область
Главное управление разведки Украины
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
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