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Південна Корея, США та Японія проводять спільні авіаційні навчання із застосуванням бомбардувальника B-52 11 липня 2025

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Південна Корея, США та Японія провели спільні повітряні навчання над міжнародними водами біля острова Чеджу, залучивши бомбардувальник B-52H. Це є частиною зусиль для посилення відповіді на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї.

Південна Корея, США та Японія проводять спільні авіаційні навчання із застосуванням бомбардувальника B-52

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія проводять спільні повітряні навчання в рамках зусиль щодо посилення спільної відповіді на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї, про це повідомляє Yonhap News з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї, пише УНН.

Деталі

За даними міністерства, навчання відбулися над міжнародними водами біля південного південнокорейського острова Чеджу. В них брали участь щонайменше один американський бомбардувальник B-52H, а також південнокорейські винищувачі KF-16 та японські винищувачі F-2. Це стало першим розгортанням стратегічного бомбардувальника поблизу Корейського півострова цього року.

На основі тісної координації три країни співпрацюватимуть для спільного стримування та реагування на загрози Північної Кореї, продовжуючи тристороннє навчання

- йдеться у прес-релізі.

Навчання відбулися на тлі чергової зустрічі вищих військових офіцерів трьох країн у Сеулі, щоб обговорити ситуацію з безпекою та шляхи зміцнення тристоронньої співпраці у сфері безпеки.

Це відбулося менш ніж через місяць після того, як Південна Корея, США та Японія провели спільні повітряні навчання 18 червня, які стали першими такими навчаннями, проведеними за часів уряду Лі Дже Мен.

НАТО та рф одночасно проведуть навчання у Балтійському морі: експерти попередили про загрозу провокацій31.05.25, 17:30 • 4950 переглядiв

Що передувало

Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США (JCS) генерал Ден Кейн наголосив на важливості співпраці у сфері безпеки між Південною Кореєю, США та Японією для відновлення стримування проти "безпрецедентного" нарощування військової сили Північною Кореєю та Китаєм.

Високопоставлений військовий зробив цю заяву під час участі у тристоронній зустрічі в Сеулі зі своїми південнокорейськими та японськими колегами, адміралами Кім Мен Су та генералом Йосіхіде Йошідою.

Наша увага в Сполучених Штатах залишається зосереджена на відновленні стримування, і для цього потрібна тристороння співпраця між нашими трьома країнами. КНДР та Китай переживають безпрецедентне нарощування військової сили з чітким та однозначним наміром рухатися вперед у виконанні власних цілей. Нам потрібно пам'ятати про це, нам потрібно бути здатними продемонструвати рішучість, бути підприємливими та проактивними в наших партнерства

- сказав Кейн.

Доповнення

У травні Китай значно збільшив військову активність навколо Тайваню, щодня розгортаючи десятки кораблів. Кількість суден сягала 70 на день, включно з авіаносцями, що є рекордом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Boeing B-52 Stratofortress
НАТО
Сеул
Балтійське море
Північна Корея
Тайвань
Південна Корея
Китай
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