Южная Корея, США и Япония проводят совместные авиационные учения с применением бомбардировщика B-52 11 июля 2025

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
09:10 • 584 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
08:32 • 5630 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
07:47 • 13837 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
06:48 • 15118 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
06:21 • 16720 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
05:21 • 17334 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
11 июля, 02:07 • 18514 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 125062 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 132215 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 66191 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.1м/с
48%
747мм
Популярные новости
Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села11 июля, 00:48 • 22527 просмотра
Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые11 июля, 01:03 • 17352 просмотра
Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами11 июля, 02:42 • 19623 просмотра
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение11 июля, 03:12 • 24181 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 26923 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 27915 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 87285 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 125061 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 132214 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 115004 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем09:16 • 10 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 30722 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 172900 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 300119 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 477075 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Южная Корея, США и Япония проводят совместные авиационные учения с применением бомбардировщика B-52 11 июля 2025

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения над международными водами у острова Чеджу, задействовав бомбардировщик B-52H. Это является частью усилий по усилению ответа на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Южная Корея, США и Япония проводят совместные авиационные учения с применением бомбардировщика B-52

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония проводят совместные воздушные учения в рамках усилий по усилению совместного ответа на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

По данным министерства, учения прошли над международными водами у южного южнокорейского острова Чеджу. В них принимали участие по меньшей мере один американский бомбардировщик B-52H, а также южнокорейские истребители KF-16 и японские истребители F-2. Это стало первым развертыванием стратегического бомбардировщика вблизи Корейского полуострова в этом году.

На основе тесной координации три страны будут сотрудничать для совместного сдерживания и реагирования на угрозы Северной Кореи, продолжая трехстороннее обучение

- говорится в пресс-релизе.

Учения состоялись на фоне очередной встречи высших военных офицеров трех стран в Сеуле, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и пути укрепления трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Это произошло менее чем через месяц после того, как Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения 18 июня, которые стали первыми такими учениями, проведенными во времена правительства Ли Джэ Мён.

НАТО и рф одновременно проведут учения в Балтийском море: эксперты предупредили об угрозе провокаций31.05.25, 17:30 • 4950 просмотров

Что предшествовало

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США (JCS) генерал Дэн Кейн подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией для восстановления сдерживания против "беспрецедентного" наращивания военной силы Северной Кореей и Китаем.

Высокопоставленный военный сделал это заявление во время участия в трехсторонней встрече в Сеуле со своими южнокорейскими и японскими коллегами, адмиралами Ким Мён Су и генералом Йосихиде Йошидой.

Наше внимание в Соединенных Штатах остается сосредоточено на восстановлении сдерживания, и для этого требуется трехстороннее сотрудничество между нашими тремя странами. КНДР и Китай переживают беспрецедентное наращивание военной силы с четким и однозначным намерением двигаться вперед в выполнении собственных целей. Нам нужно помнить об этом, нам нужно быть способными продемонстрировать решимость, быть предприимчивыми и проактивными в наших партнерствах

- сказал Кейн.

Дополнение

В мае Китай значительно увеличил военную активность вокруг Тайваня, ежедневно разворачивая десятки кораблей. Количество судов достигало 70 в день, включая авианосцы, что является рекордом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Боинг B-52 Стратофортресс
НАТО
Сеул
Балтийское море
Северная Корея
Тайвань
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9