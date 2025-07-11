Южная Корея, США и Япония проводят совместные авиационные учения с применением бомбардировщика B-52 11 июля 2025

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония проводят совместные воздушные учения в рамках усилий по усилению совместного ответа на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

По данным министерства, учения прошли над международными водами у южного южнокорейского острова Чеджу. В них принимали участие по меньшей мере один американский бомбардировщик B-52H, а также южнокорейские истребители KF-16 и японские истребители F-2. Это стало первым развертыванием стратегического бомбардировщика вблизи Корейского полуострова в этом году.

На основе тесной координации три страны будут сотрудничать для совместного сдерживания и реагирования на угрозы Северной Кореи, продолжая трехстороннее обучение - говорится в пресс-релизе.

Учения состоялись на фоне очередной встречи высших военных офицеров трех стран в Сеуле, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и пути укрепления трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Это произошло менее чем через месяц после того, как Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения 18 июня, которые стали первыми такими учениями, проведенными во времена правительства Ли Джэ Мён.

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Что предшествовало

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США (JCS) генерал Дэн Кейн подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией для восстановления сдерживания против "беспрецедентного" наращивания военной силы Северной Кореей и Китаем.

Высокопоставленный военный сделал это заявление во время участия в трехсторонней встрече в Сеуле со своими южнокорейскими и японскими коллегами, адмиралами Ким Мён Су и генералом Йосихиде Йошидой.

Наше внимание в Соединенных Штатах остается сосредоточено на восстановлении сдерживания, и для этого требуется трехстороннее сотрудничество между нашими тремя странами. КНДР и Китай переживают беспрецедентное наращивание военной силы с четким и однозначным намерением двигаться вперед в выполнении собственных целей. Нам нужно помнить об этом, нам нужно быть способными продемонстрировать решимость, быть предприимчивыми и проактивными в наших партнерствах - сказал Кейн.

Дополнение

В мае Китай значительно увеличил военную активность вокруг Тайваня, ежедневно разворачивая десятки кораблей. Количество судов достигало 70 в день, включая авианосцы, что является рекордом.