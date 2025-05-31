НАТО и рф одновременно проведут учения в Балтийском море: эксперты предупредили об угрозе провокаций

$41.530.00
46.800.00
ukenru
В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня
13:12 • 8014 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

12:42 • 19982 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 30253 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 70470 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 115508 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 113038 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 104080 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 180517 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 148410 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 64316 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
36%
749мм
Популярные новости

Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект

31 мая, 05:13 • 7660 просмотра

В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности

31 мая, 05:22 • 11961 просмотра

Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ

31 мая, 07:18 • 3690 просмотра

Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

31 мая, 08:17 • 14557 просмотра

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

31 мая, 08:41 • 17835 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 106051 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 126923 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 136421 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 180484 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 148393 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 51578 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 86700 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 74153 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 147980 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 138480 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

НАТО и рф одновременно проведут учения в Балтийском море: эксперты предупредили об угрозе провокаций

Киев • УНН

 • 372 просмотра

На следующей неделе НАТО и россия проведут военно-морские учения в Балтийском море. Эксперты предупреждают о возможных провокациях со стороны рф во время учений.

НАТО и рф одновременно проведут учения в Балтийском море: эксперты предупредили об угрозе провокаций

Североатлантический Альянс и россия на следующей неделе одновременно проведут военно-морские учения в Балтийском море. Эксперты предупредили о возможных провокациях со стороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

На следующей неделе страны НАТО начнут свои традиционные военно-морские учения "Балтопс". Эти масштабные военные учения, в которых также принимают участие ВМС Германии, проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что владимир путин также отправляет свой флот на учения в Балтийское море. Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные масштабные учения – на месяц раньше, чем обычно.

Эксперт по безопасности Мориц Брейк предупреждает: "россияне очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет риск привести к более серьезной эскалации".

Хотя он не верит, что россия нападет во время учений, возможны провокации. В частности, судам НАТО может быть запрещено продолжать свой путь, а российские самолеты могут пролететь над кораблями НАТО.

Речь идет о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО? 

- сказал Брейк.

Военно-морской эксперт Йоганнес Петерс: "Мы видим, что россия пытается увеличить свой потенциал угрозы, особенно в Балтийском море".

По его словам, российский флот также использует маневр для разведки и наблюдения за противоположной стороной.

россия вводит собственные подразделения в регион для этой цели, что также является законным 

- отметил Петерс.

То, что путин ввел этот маневр, не удивительно. Петерс добавил: "Годами россия утверждала, что НАТО расширяется". Этими учениями россия также демонстрирует свою силу.

Брейк сказал: "В последние годы россия ведет себя все более агрессивно. Немецкий флот чрезвычайно бдителен. Мы не должны позволить россии запугивать нас".

Швеция готовит усиленный надзор над "теневым флотом" рф в Балтийском море31.05.25, 13:55 • 2040 просмотров

Дополнение

США усиливают военное присутствие в Северной Европе из-за угрозы со стороны рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,124.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,532.99