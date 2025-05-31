НАТО и рф одновременно проведут учения в Балтийском море: эксперты предупредили об угрозе провокаций

Североатлантический Альянс и россия на следующей неделе одновременно проведут военно-морские учения в Балтийском море. Эксперты предупредили о возможных провокациях со стороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

На следующей неделе страны НАТО начнут свои традиционные военно-морские учения "Балтопс". Эти масштабные военные учения, в которых также принимают участие ВМС Германии, проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет - говорится в сообщении.

Отмечается, что владимир путин также отправляет свой флот на учения в Балтийское море. Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные масштабные учения – на месяц раньше, чем обычно.

Эксперт по безопасности Мориц Брейк предупреждает: "россияне очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет риск привести к более серьезной эскалации".

Хотя он не верит, что россия нападет во время учений, возможны провокации. В частности, судам НАТО может быть запрещено продолжать свой путь, а российские самолеты могут пролететь над кораблями НАТО.

Речь идет о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО? - сказал Брейк.

Военно-морской эксперт Йоганнес Петерс: "Мы видим, что россия пытается увеличить свой потенциал угрозы, особенно в Балтийском море".

По его словам, российский флот также использует маневр для разведки и наблюдения за противоположной стороной.

россия вводит собственные подразделения в регион для этой цели, что также является законным - отметил Петерс.

То, что путин ввел этот маневр, не удивительно. Петерс добавил: "Годами россия утверждала, что НАТО расширяется". Этими учениями россия также демонстрирует свою силу.

Брейк сказал: "В последние годы россия ведет себя все более агрессивно. Немецкий флот чрезвычайно бдителен. Мы не должны позволить россии запугивать нас".

Швеция готовит усиленный надзор над "теневым флотом" рф в Балтийском море

Дополнение

США усиливают военное присутствие в Северной Европе из-за угрозы со стороны рф.