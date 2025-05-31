НАТО та рф одночасно проведуть навчання у Балтійському морі: експерти попередили про загрозу провокацій
Київ • УНН
Наступного тижня НАТО і росія проведуть військово-морські навчання у Балтійському морі. Експерти попереджають про можливі провокації з боку рф під час навчань.
Північноатлантичний Альянс та росія наступного тижня одночасно проведуть військово-морські навчання у Балтійському морі. Експерти попередили про можливі провокації з боку рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bild.
Наступного тижня країни НАТО розпочнуть свої традиційні військово-морські навчання "Балтопс". Ці масштабні військові навчання, в яких також беруть участь ВМС Німеччини, проводяться щороку на початку червня вже понад 50 років
Зазначається, що володимир путін також відправляє свій флот на навчання до Балтійського моря. З вівторка 20 російських військових кораблів вирушили на щорічні масштабні навчання – на місяць раніше, ніж зазвичай.
Експерт з безпеки Моріц Брейк попереджає: "росіяни дуже агресивні. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе ризик призвести до серйознішої ескалації".
Хоча він не вірить, що росія нападе під час навчань, можливі провокації. Зокрема, суднам НАТО може бути заборонено продовжувати свій шлях, а російські літаки можуть пролетіти над кораблями НАТО.
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Військово-морський експерт Йоганнес Петерс: "Ми бачимо, що росія намагається збільшити свій потенціал загрози, особливо в Балтійському морі".
За його словами, російський флот також використовує маневр для розвідки та спостереження за протилежною стороною.
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Те, що путін запровадив цей маневр, не дивно. Петерс додав: "Роками росія стверджувала, що НАТО розширюється". Цими навчаннями росія також демонструє свою силу.
Брейк сказав: "Останніми роками росія поводиться дедалі агресивніше. Німецький флот надзвичайно пильний. Ми не повинні дозволити росії залякувати нас".
Швеція готує посилений нагляд над "тіньовим флотом" рф у Балтійському морі31.05.25, 13:55 • 2036 переглядiв
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