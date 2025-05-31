НАТО та рф одночасно проведуть навчання у Балтійському морі: експерти попередили про загрозу провокацій

$41.530.00
46.800.00
ukenru
В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню
13:12 • 8030 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

12:42 • 20005 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 30276 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 70492 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 115528 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 113047 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 104085 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 180546 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 148425 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 64316 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
36%
749мм
Популярнi новини

Соціальний захист строковиків: що передбачає запропонований урядом законопроєкт

31 травня, 05:13 • 7660 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок удару росіян двоє людей поранено: подробиці

31 травня, 05:22 • 11961 перегляди

Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ

31 травня, 07:18 • 3690 перегляди

Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

31 травня, 08:17 • 14557 перегляди

Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

31 травня, 08:41 • 17835 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 106081 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 126955 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 136453 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 180547 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 148427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 51598 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 86716 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 74168 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 147995 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 138493 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

НАТО та рф одночасно проведуть навчання у Балтійському морі: експерти попередили про загрозу провокацій

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Наступного тижня НАТО і росія проведуть військово-морські навчання у Балтійському морі. Експерти попереджають про можливі провокації з боку рф під час навчань.

НАТО та рф одночасно проведуть навчання у Балтійському морі: експерти попередили про загрозу провокацій

Північноатлантичний Альянс та росія наступного тижня одночасно проведуть військово-морські навчання у Балтійському морі. Експерти попередили про можливі провокації з боку рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bild.

Наступного тижня країни НАТО розпочнуть свої традиційні військово-морські навчання "Балтопс". Ці масштабні військові навчання, в яких також беруть участь ВМС Німеччини, проводяться щороку на початку червня вже понад 50 років 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що володимир путін також відправляє свій флот на навчання до Балтійського моря. З вівторка 20 російських військових кораблів вирушили на щорічні масштабні навчання – на місяць раніше, ніж зазвичай.

Експерт з безпеки Моріц Брейк попереджає: "росіяни дуже агресивні. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе ризик призвести до серйознішої ескалації".

Хоча він не вірить, що росія нападе під час навчань, можливі провокації. Зокрема, суднам НАТО може бути заборонено продовжувати свій шлях, а російські літаки можуть пролетіти над кораблями НАТО.

Йдеться про перевірку пильності: як швидко відреагує НАТО? 

- сказав Брейк.

Військово-морський експерт Йоганнес Петерс: "Ми бачимо, що росія намагається збільшити свій потенціал загрози, особливо в Балтійському морі".

За його словами, російський флот також використовує маневр для розвідки та спостереження за протилежною стороною.

росія вводить власні підрозділи в регіон для цієї мети, що також є законним 

- зазначив Петерс.

Те, що путін запровадив цей маневр, не дивно. Петерс додав: "Роками росія стверджувала, що НАТО розширюється". Цими навчаннями росія також демонструє свою силу.

Брейк сказав: "Останніми роками росія поводиться дедалі агресивніше. Німецький флот надзвичайно пильний. Ми не повинні дозволити росії залякувати нас".

Швеція готує посилений нагляд над "тіньовим флотом" рф у Балтійському морі31.05.25, 13:55 • 2036 переглядiв

Доповнення

США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,124.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,532.99