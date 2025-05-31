Швеція готує посилений нагляд над "тіньовим флотом" рф у Балтійському морі

Уряд Швеції планує посилити контроль над російським "тіньовим флотом" у Балтійському морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sweden Herald.

Уряд має намір посилити контроль за іноземними суднами в Балтійському морі. З 1 липня Берегова охорона та Шведська морська адміністрація зможуть збирати страхову інформацію із суден, які не лише заходять у порт, а й просто проходять через шведські територіальні води або економічну зону

За даними Міністерства юстиції, посилений контроль є важливою складовою роботи проти так званого тіньового флоту, який складається з суден, що часто є старими, мають нечітку структуру власності та не мають страховки, і використовуються для обходу санкцій, таких як обмеження цін на нафту.

Ми вважаємо, що це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон зазначив, що це підкреслює чітку присутність Швеції в Балтійському морі, що саме по собі має стримуючий ефект.

Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту