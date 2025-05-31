Швеция готовит усиленный надзор над "теневым флотом" рф в Балтийском море

Правительство Швеции планирует усилить контроль над российским "теневым флотом" в Балтийском море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sweden Herald.

Правительство намерено усилить контроль за иностранными судами в Балтийском море. С 1 июля Береговая охрана и Шведская морская администрация смогут собирать страховую информацию с судов, которые не только заходят в порт, но и просто проходят через шведские территориальные воды или экономическую зону

По данным Министерства юстиции, усиленный контроль является важной составной частью работы против так называемого теневого флота, который состоит из судов, которые часто являются старыми, имеют нечеткую структуру собственности и не имеют страховки, и используются для обхода санкций, таких как ограничение цен на нефть.

Мы считаем, что это окажет как сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов

Премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что это подчеркивает четкое присутствие Швеции в Балтийском море, что само по себе оказывает сдерживающий эффект.

Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которую можно использовать в качестве основы для санкций в отношении большего количества судов теневого флота