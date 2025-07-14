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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея обвинила США в "угрозе миру" из-за развертывания бомбардировщиков – СМИ

Киев • УНН

 • 1656 просмотра

Северная Корея обвинила США в угрозе региональному миру из-за развертывания стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом для трехсторонних учений. В учениях участвовали самолеты США, Японии и Южной Кореи, что продемонстрировало их способность реагировать на вызовы безопасности.

Северная Корея обвинила США в "угрозе миру" из-за развертывания бомбардировщиков – СМИ

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в угрозе региональному миру из-за развертывания на прошлой неделе стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом для проведения трехсторонних учений, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

По данным американских военных, учения, в которых участвовали самолеты США, Японии и Южной Кореи, продемонстрировали коллективную способность немедленно реагировать на вызовы региональной безопасности.

Почему это важно?

Северная Корея является одной из девяти стран, обладающих ядерным оружием, и, по оценкам, имеет в своем распоряжении 50 боеголовок и ракет большой дальности, способных нанести ядерные удары по материковой части США. Ким Чен Ын, лидер страны, пообещал добиваться "неограниченного расширения" своего ядерного арсенала.

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Столкнувшись с растущими угрозами со стороны Северной Кореи, Япония и Южная Корея находятся под защитой расширенного сдерживания США, также известного как "ядерный зонтик", которое предусматривает обязательства сдерживать и реагировать на ядерные угрозы, в том числе с использованием ядерного оружия США.

Что еще нужно знать?

Два американских бомбардировщика B-52H сопровождались двумя японскими истребителями F-2 и двумя южнокорейскими истребителями KF-16 во время трехстороннего полета в пятницу, сообщает Индо-Тихоокеанское командование ВС США. Это был третий такой полет между союзниками в этом году.

По данным министерств обороны Японии и Южной Кореи, полет проходил над Восточно-Китайским морем, к западу от японского острова Кюсю и у побережья южнокорейского острова Чеджудо. На официально опубликованных фотографиях видно шесть военных самолетов союзников, летящих строем.

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В заявлении, опубликованном в воскресенье, начальник политического управления Министерства обороны Северной Кореи заявил, что совместные военные действия США и двух их союзников являются "главным фактором опасности", усиливающим военную напряженность на Корейском полуострове.

"Мы имеем законное суверенное право принимать контрмеры против провокационных военных действий, таких как шаги по укреплению многостороннего военного альянса, угрожающие безопасности региона, и совместные военные учения, которые имеют явно агрессивный характер", — говорится в заявлении.

Министерство обороны Северной Кореи также заявило, что вооруженные силы страны находятся в состоянии "постоянной боевой готовности", чтобы противостоять так называемым "коллективным провокациям" со стороны США и их союзников, сдерживать их агрессию и отвечать на "акты войны".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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