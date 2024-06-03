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Цього року урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 75 млн тонн - нардеп

Цього року урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 75 млн тонн - нардеп

Київ • УНН

 • 16653 перегляди

Цього року врожай зернових та олійних культур в Україні прогнозується на рівні близько 74-75 мільйонів тонн, залежно від погодних умов.

Цьогорічний урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 74-75 млн тонн, але все буде залежати від погодних умов. Про це під час брифінгу розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає УНН.

"Засіяні всі можливі оральні землі українськими аграріями. На сьогодні прогнозується урожай 74-75 млн тонн зернових та олійних культур, але, можливо, буде і більше, все залежить від погодних умов (...). Якщо подивитися по тенденції, то очікується зменшення посівів зернових культур - пшениці. Орієнтовно на 2-2,5 млн тонн зберемо у цьому році менше. Зменшення посівів кукурудзи, а збільшення посівів ріпаку, соняшнику та сої

- сказав Соломчук.

Нагадаємо

Очікується, що врожай зернових в Україні у 2024 році знизиться до 74,6 млн тонн через скорочення посівних площ та посушливі погодні умови в деяких регіонах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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