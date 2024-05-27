Прогноз врожаю в Україні погіршено через посушливі умови - асоціація
Київ • УНН
Очікується, що врожай зернових в Україні у 2024 році знизиться до 74,6 млн тонн з 82,8 млн тонн у 2023 році через скорочення посівних площ та посушливі погодні умови в деяких регіонах, що призведе до зниження експорту до 43,5 млн тонн порівняно з 53,2 млн тонн у поточному сезоні.
Очікується, що врожай зернових в Україні у 2024 році знизиться до 74,6 млн тонн через скорочення посівних площ та посушливі погодні умови в деяких регіонах. Таку оцінку дали в Українській зерновій асоціації, пише УНН.
Деталі
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн т до 74,6 млн т зернових та олійних.
Врожай зернових та олійних прогнозується цього року на рівні близько 74 млн тонн - Мінагрополітики17.04.24, 16:14 • 38285 переглядiв
Як зазначається, "потенційне зниження врожаю в новому сезоні викликане як скороченням посівних площ (в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогою логістикою експорту), так і дещо посушливим періодом в травні цього року в низці регіонів на Сході та Півдні країни".
"За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 43,5 млн т. У поточному сезоні, який завершується, за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,2 млн т зернових та олійних", - вказали в асоціації.
Зокрема вказано, що "очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою та посушливим періодом в низці регіонів".
Доповнення
Поточний прогноз, як зазначили в асоціації, базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.
У 2023 року, за оцінкою УЗА, врожай становив 82,8 млн т зернових та олійних.