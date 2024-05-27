Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация

Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах. Такую оценку дали в Украинской зерновой ассоциации, пишет УНН.

Детали

Украинская зерновая ассоциация несколько снизила оценку потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом - на 1,5 млн т до 74,6 млн т зерновых и масличных.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики

Как отмечается, "потенциальное снижение урожая в новом сезоне вызвано как сокращением посевных площадей (в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистикой экспорта), так и несколько засушливым периодом в мае этого года в ряде регионов на Востоке и Юге страны".

"При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн т. В текущем сезоне, который завершается, по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,2 млн т зерновых и масличных", - указали в ассоциации.

В частности указано, что "ожидания относительно урожая кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под кукурузой и засушливым периодом в ряде регионов".

Дополнение

Текущий прогноз, как отметили в ассоциации, базируется на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом могут внести свои коррективы.

В 2023 году, по оценке УЗА, урожай составил 82,8 млн т зерновых и масличных.