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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  175026 просмотра

Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация

Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн с 82,8 млн тонн в 2023 году из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах, что приведет к снижению экспорта до 43,5 млн тонн по сравнению с 53,2 млн тонн в текущем сезоне.

Экономика •   •  1929 просмотра
Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

В Украине участились случаи "детских" инфекционных заболеваний, таких как ветрянка и коклюш у взрослых, а также ботулизм, инфекционные гепатиты В и С.

Общество •   •  9349 просмотра
Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"

По данным «Укрэнерго», 28 мая отключений электроэнергии в Украине не ожидается, но в случае изменения ситуации в энергосистеме могут быть объявлены аварийные мероприятия.

Экономика •   •  1931 просмотра
На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"

Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

В Харьковской области из-за детонации брошенных российских боеприпасов возник масштабный пожар, в результате которого сгорело не менее 7 гектаров хвойной подстилки.

Война •   •  2705 просмотра
Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.

спорт •   •  2218 просмотра
Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

НАТО не имеет планов разворачивать войска в Украине или отправлять воздушные средства в украинское воздушное пространство, но оказывает критически важную поддержку, чтобы Украина могла защитить себя, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  3690 просмотра
Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем

За последние 4 месяца Госавтоинспекция лишила аккредитации более 20 автошкол из-за коррупционных схем, связанных с фальсификацией экзаменов по вождению.

Криминал и ЧП •   •  2413 просмотра
Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских силовиков, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после встречи с министром обороны Франции.

Война •   •  4399 просмотра
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, союзникам следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины, утверждая, что «согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины».

Война •   •  5657 просмотра
Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.

публикации •   •  33219 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе