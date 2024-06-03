В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

Нынешний урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 74-75 млн тонн, но все будет зависеть от погодных условий. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, передает УНН.

"Засеяны все возможные оральные земли украинскими аграриями. На сегодня прогнозируется урожай 74-75 млн тонн зерновых и масличных культур, но, возможно, будет и больше, все зависит от погодных условий (...). Если посмотреть по тенденции, то ожидается уменьшение посевов зерновых культур - пшеницы. Ориентировочно на 2-2, 5 млн тонн соберем в этом году меньше. Уменьшение посевов кукурузы, а увеличение посевов рапса, подсолнечника и сои - сказал Соломчук.

Напомним

Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах.