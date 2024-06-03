В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  7844 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  26905 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  33626 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  78844 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  106604 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110083 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172249 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163129 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162139 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149001 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

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Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

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Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

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Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена

Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена

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Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

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В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

В этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине прогнозируется на уровне около 74-75 миллионов тонн, в зависимости от погодных условий.

Экономика •   •  7493 просмотра
В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.

Война •   •  9898 просмотра
Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

Фонд восстановления энергетики уже собрал более 490 миллионов евро, что поможет Украине провести необходимые ремонтные работы в энергетическом секторе, но этих средств недостаточно для покрытия всех потребностей.

Экономика •   •  6525 просмотра
Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Компания Вадима Альперина "Агирос", вероятно, экспортировала более 20 000 тонн американской кукурузы, которая была в залоге у американских фондов и ее якобы утилизировали.

Экономика •   •  68570 просмотра
Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На трассе НН - 01 возле села Деревянное Киевской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего никто не пострадал.

Криминал и ЧП •   •  8577 просмотра
В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена

С начала суток произошло 28 боевых столкновений, в то время как ситуация остается обостренной на Покровском направлении.

Война •   •  10550 просмотра
Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена

Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

Командира регионального управления сил территориальной обороны " Юг " подозревают в том, что он больше года заставлял подчиненных строить его частный дом, получая при этом выплаты якобы за выполнение боевых задач.

Криминал и ЧП •   •  9056 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении

В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине

В Польше разгорелся скандал из-за нецелевого использования государственных средств правящей партией "Право и справедливость" (PiS), которая сотрудничала с владельцем бренда одежды Павлом Шопой с целью вывода денег в "неописуемых масштабах" путем завышения цен на генераторы.

Криминал и ЧП •   •  9036 просмотра
В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал.

Экономика •   •  53673 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения российских войск, двум пунктам управления и двум средствам ПВО, произошло 78 боевых столкновений.

Война •   •  11341 просмотра
На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб