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Число жертв землетрясения в Японии возросло до 30 - повторный толчок и жара осложняют спасательные работы

Киев • УНН

 • 4098 просмотра

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в префектуре Кумамото возросло до 30 человек. Спасательные работы осложняют повторный толчок и жара до 35°C.

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 30 - повторный толчок и жара осложняют спасательные работы

Количество погибших в результате мощного землетрясения, которое во вторник потрясло Японию, возросло до 30 человек. Тем временем поиски выживших, оставшихся под завалами сильно поврежденного торгового центра, бумажной фабрики и разрушенных домов на юго-западе страны, продолжаются. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 6,8 балла, которое произошло в префектуре Кумамото на острове Кюсю, ранило по меньшей мере 62 человека, сообщили власти префектуры.

Полиция и военнослужащие Сил самообороны продолжали поиски одного работника среди обломков на бумажной фабрике Nippon Paper в городе Яцусиро, где обрушилась дымовая труба. Из 10 других людей, оказавшихся под завалами, восемь погибли, а двое получили травмы.

Первой официально подтвержденной смертью иностранного гражданина стала гибель вьетнамского технического стажера. По сообщению правительства Вьетнама, на фабрике, где он работал, на него упал кран.

Почти 23 тысячи домов остались без электроэнергии, а 75 тысяч — без водоснабжения, сообщили представители властей Кумамото. Около 15 тысяч человек были эвакуированы в 400 временных укрытий.

Министр обороны заявил в среду вечером, что Силы самообороны доставляют в укрытия в Кумамото охлаждающие устройства, а корабли Сил самообороны перевозят воду и еду.

Мы делаем все возможное, чтобы поставить спасение жизней на первое место, прилагая усилия для доставки необходимых вещей, начиная с воды

- сказал Синдзиро Коидзуми.

Кадры с воздуха, снятые полицией, показали, что несколько домов были полностью разрушены, некоторые из них обрушились прямо в реку.

Землетрясение достигло максимального, седьмого уровня по семибалльной японской шкале интенсивности сейсмических колебаний (синдо). "Это было самое сильное землетрясение, которое я когда-либо переживал", — сказал 73-летний Канзо Мацумото, владелец элитной гостиничной купальни с горячими источниками в Яцусиро, в интервью Agence France-Presse.

Национальное управление геопространственной информации сообщило, что во время землетрясения некоторые участки земной поверхности сместились на 87 сантиметров.

Мэрия города Яцусиро получила повреждения системы сейсмостойкой изоляции — технологии защиты зданий, которая уменьшает воздействие сильных колебаний, амортизируя фундамент. Эту систему восстановили после смертоносного землетрясения 2016 года.

Некоторые производители автомобилей и полупроводников, имеющие заводы на Кюсю, остановили производство.

Компания Toyota заявила, что приостановит работу на трех заводах, пока будет оценивать влияние землетрясения на поставщиков и логистику. Honda приостановила работу завода по производству мотоциклов до пятницы.

Тайваньская компания TSMC возобновила работу на своем предприятии в Кумамото, тогда как Sony, Renesas Electronics и Tokyo Electron остановили производство.

Кюсю является важным центром японской автомобильной и полупроводниковой промышленности, которые вместе составляют около 20% промышленного производства региона.

Аналитики заявили, что остановки производства, вероятно, были вызваны преимущественно превентивными мерами, а не значительными повреждениями заводов.

Дополнение

В 2016 году Кумамото уже пострадала от двух разрушительных землетрясений, в результате которых погибли 273 человека, а более 2800 получили ранения.

Японский архипелаг, где проживает около 125 миллионов человек, ежегодно переживает сотни подземных толчков, и на него приходится около 18% всех землетрясений в мире.

Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 18, среди жертв есть иностранец30.07.26, 06:16 • 4168 просмотров

Ольга Розгон

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