Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 18, среди жертв есть иностранец

Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Японии возросло до 18 человек, среди погибших есть иностранный гражданин. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего накануне в префектуре Кумамото на острове Кюсю, военные и спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Они обследуют разрушенные дома и сильно поврежденный торговый центр в поисках тех, кто мог остаться под завалами.

По данным властей префектуры, еще как минимум 62 человека получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что число пострадавших может возрасти.

Наибольшие разрушения зафиксированы в торговом центре

Больше всего пострадал торговый центр Aeon Mall в городе Касима. После начала землетрясения около трех тысяч посетителей эвакуировали на парковку, однако в части здания, где еще оставались люди, произошел взрыв газа.

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В результате взрыва обрушился второй этаж торгового центра, из-за чего люди оказались под завалами. По словам очевидцев, сила взрыва была сопоставима с толчками землетрясения.

Президент компании Aeon Акио Йошида сообщил, что на территории торгового центра подтверждена гибель четырех человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

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