После мощного землетрясения 9 человек оказались под завалами на заводе в Японии

Девять человек оказались под завалами после обрушения дымохода на заводе в японском Кумамото. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

По данным службы чрезвычайных ситуаций префектуры Кумамото, девять человек оказались под завалами после обрушения дымохода на заводе в Кумамото - пишет издание.

Сообщается, что сначала было известно об одиннадцати человеках под завалами, но двое из них впоследствии были найдены мертвыми. Состояние остальных неизвестно.

Кроме того, после взрыва в торговом центре "Aeon" четыре человека с травмами были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу, а еще 10 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним

В городе Кумамото после мощного землетрясения обрушился торговый центр Aeon Mall, подтверждена гибель нескольких человек. Также сошел с рельсов поезд на станции Яцусиро, обрушились мост и часть замка Кумамото.