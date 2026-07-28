После мощного землетрясения 9 человек оказались под завалами на заводе в Японии
Киев • УНН
В Кумамото после обвала дымохода на заводе девять человек оказались под завалами. Двое из 11 найдены мертвыми, состояние остальных неизвестно.
Девять человек оказались под завалами после обрушения дымохода на заводе в японском Кумамото. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
По данным службы чрезвычайных ситуаций префектуры Кумамото, девять человек оказались под завалами после обрушения дымохода на заводе в Кумамото
Сообщается, что сначала было известно об одиннадцати человеках под завалами, но двое из них впоследствии были найдены мертвыми. Состояние остальных неизвестно.
Кроме того, после взрыва в торговом центре "Aeon" четыре человека с травмами были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу, а еще 10 человек считаются пропавшими без вести.
Напомним
В городе Кумамото после мощного землетрясения обрушился торговый центр Aeon Mall, подтверждена гибель нескольких человек. Также сошел с рельсов поезд на станции Яцусиро, обрушились мост и часть замка Кумамото.