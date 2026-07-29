Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 13 человек

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Число погибших в Японии в результате мощного землетрясения достигло 13, тем временем спасатели спешат найти людей, заблокированных в торговом центре, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Поиски выживших продолжаются после мощного землетрясения на юго-западе Японии, в результате которого погибли 13 человек.

Спасатели разбирают завалы торгового центра Aeon в городе Касима и фабрики Nippon Paper в Яцусиро, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала "гонкой со временем".

"Хотя с момента землетрясения прошло уже более 20 часов, есть те, кто все еще нуждается в помощи", - сказала Такаити.

Через день после землетрясения в префектуре Кумамото выжившие разбирают обломки и мебель в своих поврежденных домах. Один из выживших, 75-летний владелец ресторана, рассказал, что вчерашнее землетрясение было самым сильным из всех, что он пережил, и что он думал, что умрет.

Дополнение

Землетрясение произошло во вторник днем, его магнитуда составила 7,1 по данным Японского метеорологического агентства. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 6,8.