Премьер-министр Японии отменил поездку за границу из-за риска крупного землетрясения

Вероятность разрушительного землетрясения в Японии значительно повышается. Премьер-министр Фумио Кисида отменил запланированную поездку в Центральную Азию. Пишет УНН со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Детали

Специалисты по вопросам землетрясений Японии предупредили, что стране необходимо подготовиться к возможному мегаземлетрясению. В связи с этим, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в пятницу, что не поедет в запланированную командировку в Центральную Азию.

"Как премьер-министр, который несет наивысшую ответственность за управление кризисом, я решил остаться в Японии минимум на неделю", - заявил Кисида в интервью прессе.

Напомним,

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии в четверг, предупреждение о цунами было выпущено для Коти, Миядзаки и других префектур, сообщило метеорологическое агентство Японии.

Также УНН сообщал, что согласно прогнозам метеорологов Токио, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 в течение ближайших 30 лет в Японии составляет 70-80%. Может пострадать значительная часть страны, - на ее Тихоокеанское побережье может обрушиться цунами высотой более 30 м.