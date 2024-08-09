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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Японии отменил поездку за границу из-за риска крупного землетрясения

Премьер-министр Японии отменил поездку за границу из-за риска крупного землетрясения

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:49  •  6867 просмотра

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Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.

Вероятность разрушительного землетрясения в Японии значительно повышается. Премьер-министр Фумио Кисида отменил запланированную поездку в Центральную Азию. Пишет УНН со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Детали

Специалисты по вопросам землетрясений Японии предупредили, что стране необходимо подготовиться к возможному мегаземлетрясению. В связи с этим, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в пятницу, что не поедет в запланированную командировку в Центральную Азию.

"Как премьер-министр, который несет наивысшую ответственность за управление кризисом, я решил остаться в Японии минимум на неделю", - заявил Кисида в интервью прессе.

Напомним,

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии в четверг, предупреждение о цунами было выпущено для Коти, Миядзаки и других префектур, сообщило метеорологическое агентство Японии.

Также УНН сообщал, что согласно прогнозам метеорологов Токио, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 в течение ближайших 30 лет в Японии составляет 70-80%. Может пострадать значительная часть страны, - на ее Тихоокеанское побережье может обрушиться цунами высотой более 30 м. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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fumio-kisidaФумио Кисида
tokioТокио
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