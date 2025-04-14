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Еврокомиссия опасается шпионажа США: сотрудникам выдают одноразовые телефоны

Киев • УНН

 • 22370 просмотра

Сотрудникам Еврокомиссии, отправляющимся в США, выдают одноразовые телефоны и базовые ноутбуки из-за опасений шпионажа, в том числе со стороны американских спецслужб. Это подчеркивает ухудшение отношений между ЕС и США.

Еврокомиссия опасается шпионажа США: сотрудникам выдают одноразовые телефоны

В Европейской комиссии опасаются шпионажа со стороны Соединенных Штатов Америки – сотрудникам органа, которые направляются в США, дают одноразовые телефоны и базовые ноутбуки. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Комиссары и высокопоставленные чиновники, которые едут на встречи в США представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка на следующей неделе, получили новые указания. Отныне они должны использовать одноразовые телефоны, а также базовые компьютеры и ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа. Это имеет целью защиту не только от российских или китайских, но и американских спецслужб.

Отношение со стороны ЕС к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, насколько ухудшились двусторонние отношения с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года, говорится в публикации издания. По словам одного из чиновников ЕС, ситуация свидетельствует о том, что "Трансатлантический альянс закончился".

Напомним

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы. По его словам, это должно ограничить возможности россиян в Европе.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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