Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

У Європейській комісії бояться шпигунства з боку Сполучених Штатів Америки – співробітникам органу, які прямують в США дають одноразові телефони і базові ноутбуки. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Комісари і високопосадовці, які їдуть на зустрічі в США представників Міжнародного валютного фонду та Світового банку наступного тижня, отримали нові вказівки. Відтепер вони мають використовувати одноразові телефони, а також базові комп’ютери і ноутбуки, аби уникнути ризику шпигунства. Це має на меті захист від не лише російських чи китайських, а й американських спецслужб.

Ставлення з боку ЄС до США як до потенційної загрози безпеці підкреслює, наскільки погіршилися двосторонні відносини з моменту повернення Дональда Трампа на пост президента США в січні 2025 року, йдеться в публікації видання. За словами одного з чиновників ЄС, ситуація свідчить про те, що "Трансатлантичний альянс закінчився".

Нагадаємо

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи. За його словами, це має обмежити можливості росіян у Європі.