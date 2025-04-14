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Минобороны Британии: потери РФ в Украине достигли более 130 тыс. человек с начала 2025 года

Киев • УНН

 • 145522 просмотра

По оценкам британской разведки, общие потери россиян в Украине с начала 2025 года достигли около 138 000 убитыми и ранеными. В марте 2025 года ежедневные потери составляли 1300 человек.

Минобороны Британии: потери РФ в Украине достигли более 130 тыс. человек с начала 2025 года

С начала 2025 года общие потери россиян в Украине вероятно составили около 138 000 убитыми и ранеными. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Британское минобороны со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за март 2025 года российские потери составили 1300 человек. Для сравнения – в феврале 2025 года потери россиян составили 1250 человек, а в конце 2024 года – 1600 человек.

По данным минобороны Британии, рост уровня потерь продолжился в начале апреля 2025 года. Вероятно, это отражает увеличение российских атак вдоль линии фронта.

В общем россияне потеряли более 920 000 человек с момента полномасштабного вторжения в Украину, говорится в сообщении.

россия, вероятно, понесла примерно 138 000 потерь (убитых и раненых) в конфликте с Украиной по состоянию на 2025 год. (..) Несмотря на относительно статическую линию фронта, зафиксированные потери россии остаются значительно выше в 2025 году по сравнению с весной 2024 года, когда ежедневные показатели потерь россии постоянно были ниже 1 000

- говорится в аналитической справке министерства обороны Великобритании.

Напомним

По данным Института изучения войны, российское командование использует тактику "тысячи порезов" против Украины. Это приводит к значительным потерям живой силы и техники. Аналитики считают, что это приостановит российское наступление.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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