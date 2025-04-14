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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Тактика військового керівництва рф призведе до уповільнення її просування - ISW

Київ • УНН

 • 4939 перегляди

Військове командування рф використовує тактику "тисячі порізів" проти України, що призводить до значних втрат живої сили та техніки. Аналітики прогнозують, що це сповільнить наступ рф.

Тактика військового керівництва рф призведе до уповільнення її просування - ISW

Тактика рф у її війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів росії та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту. В цьому переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вони, зокрема, посилаються на скарги російських військових блогерів на те, що військове командування країни-агресорки використовує тактику "тисячі порізів" проти України на шкоду російським військам.

Розгортання погано оснащеної та погано навченої російської піхоти для нападу на українські оборонні позиції призводить лише до незначних здобутків і великих втрат

- цитує ISW одного з російських військових блогерів.

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За його словами, російське військове командування намагається представити високі втрати в живій силі та техніці як необхідні, неправдиво зображуючи попередні бойові дії як докази скоординованого "перемелювання" росією української оборони. При цьому в рф ігнорують той факт, що російські сили стикаються з нестачею матеріальних засобів, необхідних для наступальних операцій.

Російські командири на передовій перебувають під значним тиском з боку свого начальства, яке вимагає проводити більше піхотних штурмів, вони не мають достатньо часу, щоб спланувати нові маршрути штурму, деякі командири на передовій віддають накази про штурм просто для того, щоб мати можливість доповісти про щось своєму начальству

- йдеться у матеріалі.

За прогнозами аналітиків, ці жахливі атаки, ймовірно, настільки суттєво зменшать наявну російську живу силу та техніку, що російським військам "доведеться знизити темп наступу на менш пріоритетних ділянках фронту".

Нагадаємо

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, цілі росії у її війні проти України несумісні з метою президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. При цьому в рф стверджують, що готові брати участь у переговорах, які "враховуватимуть сучасні реалії" війни та усунуть її "першопричини".

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Вадим Хлюдзинський

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