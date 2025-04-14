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Тактика военного руководства рф приведет к замедлению ее продвижения - ISW

Киев • УНН

 • 4806 просмотра

Военное командование рф использует тактику "тысячи порезов" против Украины, что приводит к значительным потерям живой силы и техники. Аналитики прогнозируют, что это замедлит наступление рф.

Тактика военного руководства рф приведет к замедлению ее продвижения - ISW

Тактика рф в ее войне против Украины приведет к ухудшению человеческих и материальных ресурсов россии и будет способствовать замедлению ее продвижения вдоль линии фронта. В этом убеждены аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Они, в частности, ссылаются на жалобы российских военных блогеров на то, что военное командование страны-агрессора использует тактику "тысячи порезов" против Украины в ущерб российским войскам.

Развертывание плохо оснащенной и плохо обученной российской пехоты для нападения на украинские оборонительные позиции приводит лишь к незначительным достижениям и большим потерям

- цитирует ISW одного из российских военных блогеров.

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По его словам, российское военное командование пытается представить высокие потери в живой силе и технике как необходимые, ложно изображая предыдущие боевые действия как доказательства скоординированного "перемалывания" россией украинской обороны. При этом в рф игнорируют тот факт, что российские силы сталкиваются с нехваткой материальных средств, необходимых для наступательных операций.

Российские командиры на передовой находятся под значительным давлением со стороны своего начальства, которое требует проводить больше пехотных штурмов, у них нет достаточно времени, чтобы спланировать новые маршруты штурма, некоторые командиры на передовой отдают приказы о штурме просто для того, чтобы иметь возможность доложить о чем-то своему начальству

- говорится в материале.

По прогнозам аналитиков, эти ужасные атаки, вероятно, настолько существенно уменьшат имеющуюся российскую живую силу и технику, что российским войскам "придется снизить темп наступления на менее приоритетных участках фронта".

Напомним

По мнению аналитиков Института изучения войны, цели россии в ее войне против Украины несовместимы с целью президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине. При этом в рф утверждают, что готовы участвовать в переговорах, которые "будут учитывать современные реалии" войны и устранят ее "первопричины".

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Вадим Хлюдзинский

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