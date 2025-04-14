ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

Цілі росії у її війні проти України несумісні з метою президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики, зокрема, посилаються на інтерв'ю речника кремля дмитра пєскова одному з російських ЗМІ, в якому він заявив, що поточні переговори між рф та США навряд чи приведуть до "миттєвих результатів", всупереч заявленій президентом США Дональдом Трампом меті досягти загального припинення вогню та тривалої мирної угоди в Україні найближчим часом.

пєсков сказав, ... що "все просувається дуже добре" щодо двосторонніх американсько-російських переговорів і дискусій про війну в Україні, але, ймовірно, негайних результатів не буде - зазначається у статті.

Водночас автори вказують на заяву директора другого департаменту країн СНД мзс росії олексія поліщука, який зазначив, що рф готова брати участь у переговорах, які "враховуватимуть сучасні реалії" війни та усунуть її "першопричини".

Російські офіційні особи неодноразово стверджували, що будь-який мирний процес в Україні має вирішувати ці так звані "корінні причини". ... лавров раніше визначив "корінні причини" як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і ймовірну дискримінацію Україною російськомовних меншин в Україні - нагадують в ISW.

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Там підкреслюють, що ці так звані "основні причини" є посиланням на довоєнні вимоги росії, які фактично означають повну капітуляцію України та встановлення в Україні проросійського уряду.

"Коментарі пєскова та поліщука також відображають постійне неприйняття кремлем заявленого підходу президента Трампа про встановлення перемир’я і подальших переговорів щодо ширшої мирної угоди", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп поділився своїм баченням розвитку подій навколо переговорів між Україною та росією, висловивши обережний оптимізм щодо можливості зрушень у цьому процесі. Він зробив свою заяву наступного дня після зустрічі американського представника Віткоффа з президентом терористичної країни путіним.

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